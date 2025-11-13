1億美元貪腐案撼動基輔政壇　 司法與能源部長請辭

快訊

中央社／ 基輔12日專電
烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）。路透 路透通訊社
烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）。路透 路透通訊社

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪。總理斯維里登科今天在社群宣布，司法部長加盧申科與能源部長格林丘克已請辭，並向國會遞交免職申請。她並指出，內閣也向國安會提案，建議對2名涉案人士實施個人制裁。

斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）指出，被列入制裁名單的分別是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親信、由澤倫斯基創立的「95街區工作室」（Kvartal95）合夥人明迪奇（Timur Mindich），以及前能源部長顧問、現任能源研究中心主席祖克爾曼（OleksandrZukerman）。兩人目前皆離境。

格林丘克（Svitlana Grinchuk）在社群媒體公開辭職信，強調自己並未涉及任何違法行為。加盧申科（German Galushchenko）稍早已被停職，他強調，配合調查是正確決定。

澤倫斯基在社群呼籲2名部長下台，並宣布將對明迪奇與祖克爾曼實施制裁，「現時所有人在烏克蘭正經歷嚴峻挑戰，面臨停電、俄軍空襲與人員傷亡等，當前絕不能容忍能源領域出現任何陰謀」。

烏克蘭國家肅貪局（National Anti-Corruption Bureauof Ukraine，NABU）於11日公布調查，揭露一「高層犯罪組織」涉嫌操控烏克蘭國家核電公司（Energoatom）合約謀利。調查顯示，該公司要求供應商支付10%至15%回扣，否則可能失去資格或遭延遲付款。

烏國核電公司年營收約47億美元，國家肅貪局指出，這些回扣資金經由另一辦公室洗錢，涉案金額高達1億美元。「基輔獨立報」指，涉案人員擬用50萬美元贓款來興建豪宅，目前有8人遭控行賄與非法致富，其中5人被拘留。

根據「烏克蘭真理報」報導，該犯罪組織主謀為明迪奇。國家肅貪局公開的調查錄音顯示，明迪奇涉嫌利用與澤倫斯基的關係，向加盧申科及前國防部長、現任國安與國防事務委員會主席烏梅洛夫（RustemUmerov）施壓。

能源 烏克蘭 澤倫斯基
