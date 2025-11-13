芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。
哈卡寧告訴法新社，俄中合作「已發展到非常深入的程度」，「中國目前正為俄羅斯的戰爭大規模提供資金」。
他指出：「俄羅斯若僅依靠自身資源，無法長期作戰。印度當然也以其他方式提供資金，但中國是故意這麼做。」
哈卡寧還說，中國提供俄羅斯軍事零組件，進行國防工業合作，並在北極、印太與歐洲地區舉行聯合軍演及其他各類大型活動，這是北大西洋公約組織（NATO）面臨的重大挑戰，但此挑戰依然可控。
芬蘭與俄羅斯接壤的邊界長達1340公里，在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭於2023年加入北約，結束數十年的軍事不結盟政策。
哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。
