快訊

風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

「滿堂紅麻辣鍋」董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）烏克蘭總理尤利婭·斯維裡登科（Yuliia Svyrydenko）表示，烏克蘭內閣在當天的會議上決定，解除司法部長格爾曼·加盧申科（German Galushchenko）的職務，原因是其涉嫌腐敗。斯維裡登科補充說，歐洲一體化事務副部長柳德米拉·蘇加克（Lyudmyla Sugak）將代理司法部長職務。

烏克蘭當局正在調查能源領域的腐敗問題。

在今年7月份政府改組之前，加盧申科擔任能源部長達四年時間。反腐敗特別檢察官辦公室 (SAPO) 表示，加盧申科從被指操控大規模腐敗網絡的一名人士那裡獲得了“個人利益”。

法新社報道稱，這名人士是與烏克蘭總統澤連斯基有私交的一名企業家，兩人曾合伙擁有一間制片公司。反腐敗特別檢察官稱，前者利用“和烏克蘭總統的特殊關系”隱藏其犯罪活動。

烏克蘭反腐敗局周一宣布，他們正在調查一個“高級犯罪組織”，該組織通過與國家核電運營商Energoatom有關的合同洗錢約1億美元。

國家反腐敗局（NABU）是一個獨立於政府運作的機構，該機構聲稱有多名高級官員涉案。

更多內容：烏克蘭軍購“大規模腐敗”曝光

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

美最大航艦福特號抵加勒比海 委內瑞拉備戰

美國海軍最大、最先進航空母艦「福特號」十一日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船隻及委內瑞拉境內目標的打擊能力。委內瑞拉政...

福特號就位…戰爭一觸即發？ 美媒：白宮意在推翻馬杜洛

美國航艦「福特號」打擊群十一日抵達加勒比海協助緝毒。外媒指出，美軍近期打擊拉美運毒船隻、強化加勒比海軍事部署，旨在推翻委...

日本排外情緒成政客催票機 官方數據看外國人公害真相

日本社會對外國人議題的厭惡感，在今年7月參院選舉前達高峰，社群瘋傳「外國人占用社福資源、造成治安惡化」等言論，但，這是真實的情況嗎？還是只是政治人物操作族群，使「外國人問題」成為民粹動員核心議題？來看看日本官方數據怎麼說。

烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查

（德國之聲中文網）烏克蘭總理尤利婭·斯維裡登科（Yuliia Svyrydenko）表示，烏克蘭內閣在當天的會議上決定，解除司法部長格爾曼·加盧申科（German Galushchenko）的職務，原

大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

（德國之聲中文網）因日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）有關台灣的言論，中國和日本之間爆發激烈的口水戰。直到周三（11月12日），這一爭端尚未平息。中國官媒接連發表措辭粗暴的評論，日本國內

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。