快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天拒絕說明是否會敦促美國總統川普放棄對英國廣播公司（BBC）提告，求償10億美元。川普主張，BBC誤導性剪輯他於2020年總統大選失利後發表的演說影像。

美聯社報導，在下議院每週質詢時間，英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）詢問施凱爾，是否會介入川普與BBC的爭議，並排除英國納稅人要向美國總統支付款項的可能性。

但施凱爾沒有直接回應，而是重申自BBC總裁戴維（Tim Davie）9日因醜聞請辭以來，政府一貫的立場。

他表示：「我相信BBC應該強大且獨立。有些人巴不得BBC不存在，我不是其中之一。」

不過，他也補充：「但只要出現錯誤，BBC就需要整理內部狀況。」

川普昨天在福斯新聞（Fox News）受訪時表示，他打算實踐對BBC提告的威脅。BBC是一家擁有百年歷史的機構，當前正面臨政治極化和媒體收視習慣改變的多重壓力。

川普說：「我想我是不得不這麼做，因為我認為他們欺騙了大眾，而且他們已經承認了這點。」

川普的律師布瑞托（Alejandro Brito）已正式發函BBC，針對BBC紀錄片對川普2021年1月6日演說內容的編輯手法提出警告。當天，一群川普支持者衝入美國國會大廈。該信要求BBC向總統道歉，並「全面且公正地」撤回該紀錄片以及其他對川普的「不實、誹謗、貶損、誤導或煽動性言論」。

這封信表示，若BBC未在美東時間12日下午5點前滿足其要求，川普將採取法律行動。

這場爭議聚焦在BBC招牌時事節目Panorama的一集，名為「川普：第二次機會？」（Trump: A SecondChance?），播出時間恰逢2024美國總統大選前夕。

該片由第三方製作公司製作，將三段來自2021年演說、時間相隔近一小時的引言剪接成一段，呈現出川普帶領支持者一同遊行並「拚命抗爭」的畫面。

被剪掉的部分，包括川普呼籲支持者要和平示威的內容。

BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）10日為這段導致「觀眾誤以為他直接號召暴力行動」的剪接致歉。

除了戴維請辭外，BBC新聞主管圖內斯（DeborahTurness）也於9日因被指偏頗及誤導性剪輯而辭職。

BBC 川普 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告

BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告

高球／川普孫女凱伊LPGA首秀前 向總統爺爺與老虎伍茲討教

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

相關新聞

美最大航艦福特號抵加勒比海 委內瑞拉備戰

美國海軍最大、最先進航空母艦「福特號」十一日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船隻及委內瑞拉境內目標的打擊能力。委內瑞拉政...

福特號就位…戰爭一觸即發？ 美媒：白宮意在推翻馬杜洛

美國航艦「福特號」打擊群十一日抵達加勒比海協助緝毒。外媒指出，美軍近期打擊拉美運毒船隻、強化加勒比海軍事部署，旨在推翻委...

大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

（德國之聲中文網）因日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）有關台灣的言論，中國和日本之間爆發激烈的口水戰。直到周三（11月12日），這一爭端尚未平息。中國官媒接連發表措辭粗暴的評論，日本國內

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的...

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免

從戰敗到歐洲最強軍 德國聯邦國防軍70年變遷

（德國之聲中文網）1945年，幾乎沒有任何跡象顯示，十年後德國會再次擁有一支軍隊。納粹德國發動的第二次世界大戰結束後，德國淪為被佔區，國防軍也被解散。戰勝國蘇聯、美國、英國和法國，徹底推動德國的非軍事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。