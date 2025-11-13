福特號就位 戰爭一觸即發？美媒：白宮意在推翻馬杜洛

美國航艦「福特號」打擊群十一日抵達加勒比海協助緝毒。外媒指出，美軍近期打擊拉美運毒船隻、強化加勒比海軍事部署，旨在推翻委內瑞拉總統馬杜洛。

紐約時報本月初引述多名美國官員報導，川普政府已策畫對委國軍事行動的多種選項，包括直接攻擊保護馬杜洛的軍事單位與出手奪取該國油田。川普還未決定如何、是否推進行動，但多名高階幕僚正推動推翻馬杜洛政權。

國務卿魯比歐和白宮副幕僚長米勒都支持更強硬選項。幕僚說，川普多次表達保留意見，部分是擔心行動恐失敗。川普不急著決定，也反覆問美國能從中獲得什麼回報，並明確關注如何獲取委國石油的部分利益。

紐時說，白宮考慮的軍事行動方案大致分三類，其一牽涉空襲軍事設施以瓦解委軍對馬杜洛的支持，其二是派特種作戰部隊試圖抓捕或擊殺馬杜洛，第三種涉及更複雜計畫，要派美國反恐部隊控制委國機場與至少部分油田和基礎設施。

川普一直不願考慮可能危及美軍安全的攻擊行動，因此許多制定中計畫都採用海軍無人機和遠程武器；福特號等船艦到位後，這些方案或許更為可行。

時代雜誌說，美國將大量軍力移往加勒比海，下一步可能是打擊助長毒品交易的委國境內目標。美國軍事施壓也意在說服馬杜洛核心圈人士從內部推翻他，避免軍事升級。若美國策略失敗，川普政府可能直接鎖定馬杜洛。

英國廣播公司則引述英國智庫皇家國際事務研究所研究員沙巴提尼報導，美國在拉美增兵是恫嚇委軍和馬杜洛核心圈，促使其造反，希望美軍不用出手就達成政權更替；他認為美國可能不會入侵，希望美方只是在釋出訊號。