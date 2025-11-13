聽新聞
福特號就位 戰爭一觸即發？美媒：白宮意在推翻馬杜洛

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
全球最大的福特號航母搭載各型戰機，全艦有5000名官兵。(美聯社)
全球最大的福特號航母搭載各型戰機，全艦有5000名官兵。(美聯社)

美國航艦「福特號」打擊群十一日抵達加勒比海協助緝毒。外媒指出，美軍近期打擊拉美運毒船隻、強化加勒比海軍事部署，旨在推翻委內瑞拉總統馬杜洛。

紐約時報本月初引述多名美國官員報導，川普政府已策畫對委國軍事行動的多種選項，包括直接攻擊保護馬杜洛的軍事單位與出手奪取該國油田。川普還未決定如何、是否推進行動，但多名高階幕僚正推動推翻馬杜洛政權。

國務卿魯比歐和白宮副幕僚長米勒都支持更強硬選項。幕僚說，川普多次表達保留意見，部分是擔心行動恐失敗。川普不急著決定，也反覆問美國能從中獲得什麼回報，並明確關注如何獲取委國石油的部分利益。

紐時說，白宮考慮的軍事行動方案大致分三類，其一牽涉空襲軍事設施以瓦解委軍對馬杜洛的支持，其二是派特種作戰部隊試圖抓捕或擊殺馬杜洛，第三種涉及更複雜計畫，要派美國反恐部隊控制委國機場與至少部分油田和基礎設施。

川普一直不願考慮可能危及美軍安全的攻擊行動，因此許多制定中計畫都採用海軍無人機和遠程武器；福特號等船艦到位後，這些方案或許更為可行。

時代雜誌說，美國將大量軍力移往加勒比海，下一步可能是打擊助長毒品交易的委國境內目標。美國軍事施壓也意在說服馬杜洛核心圈人士從內部推翻他，避免軍事升級。若美國策略失敗，川普政府可能直接鎖定馬杜洛。

英國廣播公司則引述英國智庫皇家國際事務研究所研究員沙巴提尼報導，美國在拉美增兵是恫嚇委軍和馬杜洛核心圈，促使其造反，希望美軍不用出手就達成政權更替；他認為美國可能不會入侵，希望美方只是在釋出訊號。

美最大航艦福特號抵加勒比海 委內瑞拉備戰

美國海軍最大、最先進航空母艦「福特號」十一日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船隻及委內瑞拉境內目標的打擊能力。委內瑞拉政...

60萬陸生是「一門生意」 川普：可阻止半數美國大學倒閉

美國總統川普十日為未來兩年發給中國留學生六十萬份來美簽證的「政策急轉彎」辯護。他聲稱中國留學生對維護美國大學財務穩定非常...

大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

（德國之聲中文網）因日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）有關台灣的言論，中國和日本之間爆發激烈的口水戰。直到周三（11月12日），這一爭端尚未平息。中國官媒接連發表措辭粗暴的評論，日本國內

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的...

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免

