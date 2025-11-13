60萬陸生是「一門生意」 川普：可阻止半數美國大學倒閉

美國總統川普十日為未來兩年發給中國留學生六十萬份來美簽證的「政策急轉彎」辯護。他聲稱中國留學生對維護美國大學財務穩定非常重要，可阻止「美國一半的大學」倒閉。

福斯新聞主持人殷格拉漢在訪談中質問川普，若此提議會擠掉美國學生入學名額，怎能算是「支持ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）」呢？

川普辯稱，外國學生對維持美國大學財政穩定至關重要，尤其是中國學生，若將中國學生人數減半，將嚴重損害整個教育體系，「美國的大學會倒閉一半」。

殷格拉漢反駁稱「中國人竊取我們的智慧財產權」，川普說，中國學生學費遠高於美國學生，「不是我想要他們，我把這當作一門生意來看」。

川普曾宣稱將「大力撤銷」中國學生簽證，但八月政策大轉彎，宣布擴大中國留學生簽證，殷格拉漢說，「很多ＭＡＧＡ陣營人士對此很不滿」。川普宣稱，「ＭＡＧＡ不是什麼別人的主意，我比任何人都了解ＭＡＧＡ想要什麼，ＭＡＧＡ希望看到我們的國家繁榮」。