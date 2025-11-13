美最大航艦福特號抵加勒比海 委內瑞拉備戰

美國海軍最大、最先進航空母艦「福特號」十一日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船隻及委內瑞拉境內目標的打擊能力。委內瑞拉政府同日宣布全國軍力進入備戰狀態，因應「帝國主義威脅」。

華盛頓郵報報導，美軍這項軍事部署，讓部分國會議員憂心美國總統川普可能採取行動，推翻委內瑞拉總統馬杜洛政府。川普指控馬杜洛向美國輸送暴力罪犯和毒品，宣稱馬杜洛在位日子已「所剩無幾」。

美國國防部長赫塞斯約三周前突然下令「福特號」離開東地中海，迅速前往拉丁美洲外海。紐約時報報導，一名資深軍方官員表示，福特號為首的四艘軍艦已進入加勒比海，運載約五千五百名官兵，這個地區總兵力升至約一萬五千人。

此一集結代表美國在加勒比海軍力重大升級，也是數十年來該地區美軍規模最大的部署。多位美國官員透露，川普政府同時擬定一系列針對委內瑞拉的軍事行動方案，包括直接攻擊保護委國總統馬杜洛的部隊及奪取油田控制權計畫。

川普政府從九月開始在中南美洲海域攻擊美方認定的運毒船約十九次，至少已造成七十六人死亡。專家表示，打擊運毒船根本不需要航空母艦打擊群這樣的強大火力。

戰略與國際研究中心國防顧問坎西安表示，「把戰艦開到那裡唯一原因就是對付委內瑞拉」。他說，福特號到來意味「行動時間已開始倒數，他們不可能無限期把這項戰略資產留在那裡，不是動用就是把它移走」。

委內瑞拉國防部長羅培茲說，鑑於美國在加勒比海集結兵力，馬杜洛總統已下令展開「大規模動員」，部隊、武器及裝備進入備戰狀態，三軍及後備部隊持續進行軍事演習至十二日。

戰爭法專家認為，川普政府動用美軍攻擊所謂運毒船根本違法，這些船上的人都是平民，而非對美國或其公民進行武裝敵對行動的人。

哥倫比亞十一日宣布暫停與美國情報共享，這對美國在該地區的禁毒行動造成了重大打擊。ＣＮＮ引述知情消息人士獨家披露，英國也停止向美國提供有關加勒比海疑似毒品走私船隻的情報，理由是英方不願成為協助美軍的共犯，且擔憂此類襲擊可能違反國際法。另一個美國重要盟友加拿大也與美國的軍事襲擊保持距離，明確告知美方不希望其情報被用來協助選定打擊目標。