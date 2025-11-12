聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點

聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）和世界糧食計劃署（World Food Programme）的聯合報告指出，在大多數被認定為處於風險的國家中，衝突與暴力是嚴重糧食不安全的原因。

法新社報導，聯合國糧農組織和世界糧食計劃署將海地、馬利、巴勒斯坦、南蘇丹、蘇丹及葉門列為情況最嚴重的國家與地區，「這些地方的民眾面臨迫在眉睫的災難性飢餓風險」。

阿富汗、剛果民主共和國、緬甸、奈及利亞、索馬利亞與敘利亞也被列為「高度關注」地區，布吉納法索、查德、肯亞以及孟加拉境內洛興雅（Rohingya）難民的處境同樣列入「飢餓熱點」（hunger hotspots）名單。

世界糧食計劃署執行主任馬侃（Cindy McCain）說道，「我們處在一場完全可以避免的飢餓災難邊緣」，若沒能採取行動，只會加劇動盪、移民和衝突等危機。

這份聯合報告提到，人道援助資金「嚴重不足」，只有收到105億美元，幫助那些面臨風險民眾所需的資金則要290億美元。

世界糧食計劃署表示，由於資金短缺，已減少對難民和流離失所者的援助，並暫停部分國家的學校供餐計畫。

聯合國糧農組織也警告，保護農業生計的努力受到威脅，而這些努力對於穩定糧食生產與防止危機再次發生是至關重要的。