大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

（德國之聲中文網）因日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）有關台灣的言論，中國和日本之間爆發激烈的口水戰。直到周三（11月12日），這一爭端尚未平息。中國官媒接連發表措辭粗暴的評論，日本國內則出現要求驅逐中國外交官薛劍的呼聲。

高市早苗上周五（11月7日）在國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動，可被視為威脅日本生存的局勢，暗示若台海爆發沖突東京可能采取軍事行動。

在此之前，日本領導人在公開討論類似問題時，一直避免提及台灣，以維持東京與其主要安全盟友美國共同采取的戰略模糊立場。

雖然高市早苗隨後表示不會再發表類似言論，東京方面也在周二呼籲雙方努力緩和緊張局勢，但多篇中國官媒評論顯示，這場風波仍可能持續。

中國央視周二發表評論稱，高市早苗的言論粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，嚴重破壞中日關系根基和政治互信性質極其惡劣、影響極其負面，日本企圖插手台灣問題，將自身綁上分裂中國的戰車，必將自食惡果！

央視旗下社交媒體賬號玉淵譚天發文稱高市變成了「搞事」，還奉勸「搞事」早苗不要滿嘴噴糞，並質問莫非她的腦袋被驢踢了？

文章最後說：對於高市早苗這樣一個愛搞事的政客而言，除了算計之外，得多些算大賬的考量。再如此毫無底線地滿嘴噴糞，高市恐怕要付出代價了！

日本外務省尚未立即回應媒體的置評請求。

日本朝野呼籲驅逐中國外交官薛劍

中國駐大阪總領事薛劍上周六（11月8日）在社交媒體平台X（原推特）發文稱：“對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好准備了嗎？該言論引發日本民眾強烈不滿，批評薛劍的說法可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣。日本政府對此表示極其不當，並向北京提出交涉。

中方表示，該帖文系薛劍以個人身份發表，隨後被刪除。

朝野政黨均表態抗議。執政黨自民黨外交部會和外交調查會周一做出譴責決議，決議中指出，薛劍的貼文不僅侮辱了首相高市早苗，也是對日本國與日本國民的侮辱，並損害日中關係。

公明黨、立憲民主黨、國民民主黨等在野黨，也對薛劍的言行表達抗議。公明黨代表齊藤鐵夫表示：那樣的發文缺乏品格，也可被視為恐嚇，作為外交官是絕對不應有的言論。

自民黨政策負責人小林鷹之周二敦促政府，如果北京不采取措施緩解事態，應驅逐薛劍。主要反對黨議員泉健太也呼籲盡快將其驅逐。

台灣外長：薛劍挑動中國人的反日情緒

台灣外長林佳龍周三在記者會上表示，薛劍的言論可能煽動中國民眾的反日情緒，必須嚴肅對待。

林佳龍說，我是認為這是很不外交的，而且他也是戰狼外交，這也暴露中國的心態。

林佳龍認為，作為一個總領事，可以說類似像要斬首的話，這已經超出了外交官界限，是一種粗魯的行為。而且，這其實在挑動中國人的反日情緒。他說，如果處理不當，局勢可能大幅升級。因此不能將此視為單一事件或個人言論。

（綜合報道）

