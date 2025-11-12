快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。(歐新社)
日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。(歐新社)

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒有到由我來說明具體內容的階段。」

共同社報導，日本官房長官木原稔在今天的記者會上也被問到隨著修改3份安保相關文件是否打算調整無核三原則，他表示：「關於具體內容將在今後討論。現階段不便做出預判。」

無核三原則是日本政府的基本核政策，即「不擁有、不製造、不運進」核武。高市在去年自民黨總裁選舉期間曾表示，關於「不運進」的部分有必要討論。

路透社報導，高市所屬執政的自由民主黨內部分國會議員表態支持，美國應能將核武以潛艦或其他載具帶進日本，以因應中國核武擴張下的嚇阻需求。

她新結盟的聯合執政夥伴日本維新會，也曾主張應重新檢討非核三原則。

日本反核團體則強烈反對任何鬆動三原則的動作，認為鑑於二戰末期廣島、長崎原子彈爆炸造成的慘劇，東京有道義責任堅決反對核武，包括反對在日本國土上出現核武。

日本維新會 核武 高市早苗
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

高市早苗「台灣有事」論述 陸國台辦：阻撓統一絕不容忍

高市早苗「台灣有事」言論惹中抗議 日重申台海和平重要性

相關新聞

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的...

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免

從戰敗到歐洲最強軍 德國聯邦國防軍70年變遷

（德國之聲中文網）1945年，幾乎沒有任何跡象顯示，十年後德國會再次擁有一支軍隊。納粹德國發動的第二次世界大戰結束後，德國淪為被佔區，國防軍也被解散。戰勝國蘇聯、美國、英國和法國，徹底推動德國的非軍事

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方...

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本...

韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚

韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。