胡塞暗示已停止攻擊紅海 航運業者靜觀其變

葉門叛軍胡塞組織（又譯青年運動）暗示，已停止對以色列與紅海航運的攻擊，可望終結近兩年多來的航運亂象。但專家預料，航運業者可能先行觀察局勢發展，不敢貿然重返紅海航線。

美聯社報導，根據胡塞致哈瑪斯旗下艾茲丁．卡薩姆旅、未註明日期的網路信函，該組織提出迄今最明確的休兵訊號，「我們正密切監控情勢發展，並宣布如果敵軍恢復攻擊加薩，我們將恢復深入猶太復國主義實體（指以色列）的軍事行動，並再度禁止以色列方面航經紅海與阿拉伯海」。

不過，胡塞並未正式承認在紅海地區的行動已中止。

胡塞參謀長阿爾馬達尼表示，如果加薩衝突未歇，可能考慮恢復軍事行動，包括重新對航運路線施加壓力。

根據航運顧問詹森（Lars Jensen）在求職社群媒體平台領英上的統計，紅海危機迄今已來到第724天。他警告，儘管胡塞自年初以來已休兵，但如果加薩烽煙再起，胡塞可能恢復軍事行動。

他表示：「根據今年稍早的情勢發展，將胡塞停火判定為航運公司將立刻重返紅海航線，似乎仍言之過早。」

海空運情報平台Xeneta分析師珊德表示：「細節仍相當模糊，你不能單憑胡塞之言，就押上組員、船隻、與貨物的安危。」他說，航運業者以及保險公司都需要更多的保證。

在以哈戰爭爆發後，胡塞對紅海航運與以色列的攻擊引發國際關注，該組織表示，這類攻擊行動是為了迫使以色列停止攻擊行動。自從加薩自10月10日停火以來，胡塞尚未出面承認任何攻擊事件。

海運情報集團EOS Risk諮詢主任凱利表示，紅海情勢仍相當脆弱，關鍵在於，胡塞仍保有無預警發動攻擊的能力與意圖。

他說，避開紅海航線的航運集團，可能先行等待以測試水溫，才會恢復使用這條貿易航道。