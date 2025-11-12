快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。歐新社
以色列總理內唐亞胡。歐新社

以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免。

路透社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）面臨已經持續很長時間的貪腐審判，川普多次為這位緊密盟友請求赦免。內唐亞胡否認所有指控並且拒不認罪。

在赫佐格（Isaac Herzog）辦公室公開的信件內容中，川普指出：「我完全尊重以色列司法體系的獨立性及其相關規範，但我認為，針對比比（Bibi，內唐亞胡的小名）的這起『案件』，是出於政治動機而且沒有正當理由的起訴。他長期與我並肩作戰，包括共同對抗以色列的非常強硬對手伊朗。」

以色列總統府表示，任何人尋求總統赦免，都必須依既定程序正式提出申請。

川普10月訪問以色列期間，也曾在耶路撒冷的國會演說時，公開呼籲赫佐格赦免內唐亞胡。

內唐亞胡於2019年在3起案件中遭到起訴，其中包括被指控收受商人將近70萬新謝克爾（約21萬1832美元）的餽贈。自2020年開庭的審判尚未結束，他對所有指控均不認罪，並將自身司法困境形容為意在推翻民選右派領袖的左翼獵巫行動。

以色列 川普 司法
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告

台灣10月出口狂飆！關稅大刀煞不住AI列車…謝金河：不知川普如何反應

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

美學者：川普會晤習近平未主動提台灣 對台安全有利

相關新聞

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的...

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免

從戰敗到歐洲最強軍 德國聯邦國防軍70年變遷

（德國之聲中文網）1945年，幾乎沒有任何跡象顯示，十年後德國會再次擁有一支軍隊。納粹德國發動的第二次世界大戰結束後，德國淪為被佔區，國防軍也被解散。戰勝國蘇聯、美國、英國和法國，徹底推動德國的非軍事

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方...

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本...

韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚

韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。