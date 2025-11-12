快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

泰柬邊境爆衝突 泰外交部：事件持續10分鐘未有傷亡

中央社／ 曼谷12日專電

柬埔寨媒體報導，泰柬軍隊今天下午在邊境地區互相開火，造成1人死亡，兩國均指責對方挑起這場衝突。泰國外交部對此澄清表示，泰柬雙方交火約10分鐘，但根據泰軍消息，未有任何人員傷亡。

柬埔寨財經新聞媒體Kiripost報導，柬埔寨軍人和泰國軍人今天下午在邊境區域交火，造成1人死亡，另有5名平民受傷。柬埔寨國防部表示，這起攻擊是在泰國軍方「數天內多次挑釁並試圖挑起衝突」後發生。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天傍晚透過聲明表示，根據泰國皇家陸軍提供的訊息，柬埔寨軍隊在班農亞考村（Ban Nong Ya Kaeo）向泰國境內開火。泰軍隨即尋找掩護，並朝向柬埔寨開火的方向開槍警告，此舉符合交戰規則。

他說：「整個事件持續約10分鐘，泰方未報告有人員傷亡。」

泰國政府對該行動表示強烈譴責，並說，泰方採取的行動是為了維護國家主權，並根據國際法進行自衛。

泰國 柬埔寨 外交部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

泰國母親疑帶12歲女兒到日本賣淫 警取得逮捕令

週刊報導龍燮之爭 外交部：遺憾並抗議

泰柬和平協議 宣布中止

相關新聞

是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的...

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理內唐亞胡予以赦免

從戰敗到歐洲最強軍 德國聯邦國防軍70年變遷

（德國之聲中文網）1945年，幾乎沒有任何跡象顯示，十年後德國會再次擁有一支軍隊。納粹德國發動的第二次世界大戰結束後，德國淪為被佔區，國防軍也被解散。戰勝國蘇聯、美國、英國和法國，徹底推動德國的非軍事

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方...

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本...

韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚

韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。