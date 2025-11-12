泰柬邊境爆衝突 泰外交部：事件持續10分鐘未有傷亡
柬埔寨媒體報導，泰柬軍隊今天下午在邊境地區互相開火，造成1人死亡，兩國均指責對方挑起這場衝突。泰國外交部對此澄清表示，泰柬雙方交火約10分鐘，但根據泰軍消息，未有任何人員傷亡。
柬埔寨財經新聞媒體Kiripost報導，柬埔寨軍人和泰國軍人今天下午在邊境區域交火，造成1人死亡，另有5名平民受傷。柬埔寨國防部表示，這起攻擊是在泰國軍方「數天內多次挑釁並試圖挑起衝突」後發生。
泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天傍晚透過聲明表示，根據泰國皇家陸軍提供的訊息，柬埔寨軍隊在班農亞考村（Ban Nong Ya Kaeo）向泰國境內開火。泰軍隨即尋找掩護，並朝向柬埔寨開火的方向開槍警告，此舉符合交戰規則。
他說：「整個事件持續約10分鐘，泰方未報告有人員傷亡。」
泰國政府對該行動表示強烈譴責，並說，泰方採取的行動是為了維護國家主權，並根據國際法進行自衛。
