快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

中央社／ 記者李宗憲曼谷12日專電

中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方的押送下抵達曼谷機場，並被引渡回中國。

民族報（The Nation）報導，泰國皇家警察中央調查局（CIB）今天將佘智江移交給中國警方，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣）的指控。

報導指出，泰國警方先將佘智江從曼谷拘留所押送至素萬那普警察局的拘留所，隨後將他移交給中國當局。

43歲的佘智江是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一，因涉嫌在緬甸經營線上賭博和賭場，造成超過1.5億元人民幣的損失而遭北京通緝，根據中國政府的引渡請求在泰國被捕。

2022年8月泰國警方依國際通緝令逮捕佘智江。去年5月，泰國刑事法院裁定將佘智江引渡回中國，但他的律師團以引渡令違法為由提出上訴。泰國憲法法院已在今年10月裁定引渡令合法，上訴法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。

此次引渡是根據泰國上訴法院10日作出的裁決所進行。這項裁決維持將佘智江引渡回中國的命令，要求在裁決生效日起90天內，將佘智江引渡至中國。

此次引渡正值泰王即將對中國展開歷史性國是訪問前夕，這被視為兩國關係持續深化的象徵。

根據泰國檢方日前聲明表示，佘智江將引渡至中國「接受有關經營非法賭場的審判」，罪行包括創立及經營239個賭博網站。

聲明還說，佘智江涉嫌在緬甸的水溝谷打造與經營2座賭場，並在當地透過多個網路平台「誘使中國公民參與賭博活動」。

引渡 泰國 賭博
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

泰柬和平協議 宣布中止

虞書欣再惹議！泰國哀悼期穿亮藍裙登場　挨轟「不合時宜」

影／醉男問泰國細肩帶「辣妹」是男是女？對方認被辱街頭格鬥

泰國人權委員會批政府遣返維吾爾人 指侵犯人權

相關新聞

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本...

從戰敗到歐洲最強軍 德國聯邦國防軍70年變遷

（德國之聲中文網）1945年，幾乎沒有任何跡象顯示，十年後德國會再次擁有一支軍隊。納粹德國發動的第二次世界大戰結束後，德國淪為被佔區，國防軍也被解散。戰勝國蘇聯、美國、英國和法國，徹底推動德國的非軍事

韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚

韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人...

陸外交官薛劍「斬首論」 日本自民黨要求政府「採取堅決措施」

針對大陸駐大阪總領事薛劍發出的「斬首論」，日本自民黨外交小組和外交調查會彙總決議，要求政府採取堅決的應對措施。

運輸機墜毀喬治亞 土耳其證實20軍人殉職

土耳其國防部今天表示，一架C-130軍用運輸機昨天在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因

德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯…考驗兩國關係

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國警方經歷三年調查，數名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。