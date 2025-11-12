引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方的押送下抵達曼谷機場，並被引渡回中國。

民族報（The Nation）報導，泰國皇家警察中央調查局（CIB）今天將佘智江移交給中國警方，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣）的指控。

報導指出，泰國警方先將佘智江從曼谷拘留所押送至素萬那普警察局的拘留所，隨後將他移交給中國當局。

43歲的佘智江是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一，因涉嫌在緬甸經營線上賭博和賭場，造成超過1.5億元人民幣的損失而遭北京通緝，根據中國政府的引渡請求在泰國被捕。

2022年8月泰國警方依國際通緝令逮捕佘智江。去年5月，泰國刑事法院裁定將佘智江引渡回中國，但他的律師團以引渡令違法為由提出上訴。泰國憲法法院已在今年10月裁定引渡令合法，上訴法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。

此次引渡是根據泰國上訴法院10日作出的裁決所進行。這項裁決維持將佘智江引渡回中國的命令，要求在裁決生效日起90天內，將佘智江引渡至中國。

此次引渡正值泰王即將對中國展開歷史性國是訪問前夕，這被視為兩國關係持續深化的象徵。

根據泰國檢方日前聲明表示，佘智江將引渡至中國「接受有關經營非法賭場的審判」，罪行包括創立及經營239個賭博網站。

聲明還說，佘智江涉嫌在緬甸的水溝谷打造與經營2座賭場，並在當地透過多個網路平台「誘使中國公民參與賭博活動」。