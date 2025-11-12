高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本國際教養大學（AlU）助理教授陳宥樺指出，日本對台灣政策從戰略模糊走向戰略清晰是十多年來很穩定的趨勢。他認為，日本介入台海是「when&how」的問題，並非「if」。

7日在日本眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」

她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

高市這番談話引發中國駐大阪總領事薛劍於8日深夜在X發文稱：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。大陸外交部發言人林劍10日則在記者會上表示，日本領導人在國會公然發表涉台「錯誤言論」，暗示武力介入台海可能性，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

林劍並對日方提出3個質問：日方領導人有關言論到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？

陳宥樺告訴本報，對於薛劍的發文，日本社會反應很激烈，特別是在社群媒體，皆認為薛劍公然宣稱要對日本首相行使暴力的言論非常不恰當。在這之前，薛劍還對比以色列為納粹，現在他的X帳號上充滿了要驅逐他出境的聲音。而薛已經把這則貼文刪除。

不過陳宥樺認為，薛劍這篇貼文對中日關係沒有什麼大的影響，中國在日外交官的不當言論時不時就會出現，各種民調皆顯示80%以上的日本人一直對中國沒有好感，對中國的這種看法從2012年以來就沒有變化過。

至於高市涉台相關談話是否意味日本對台灣政策的轉變，陳宥樺指出，日本對台灣政策從戰略模糊走向戰略清晰是個十多年來很穩定的趨勢，像是安倍說的「台灣有事就是日本有事」，或是岸田說的「今日烏克蘭明日東亞」，都是明證。

陳宥樺說，加上，就實際上的安保政策來看，日本一定會隨著美國介入台海危機而跟著介入台海危機，許多日本政治人物也公開承認這一點，台美日三方之間公開的與非公開的安全合作過去多年來也一直在深化。所以，日本介入台海是個「when & how」的問題，並非「if」。

陳宥樺表示，從這角度來說，高市的發言並不代表什麼特別的政策轉變，只是反對黨議員故意讓高市的發言變得政治化，有點就像是台灣立法委員質詢政府官員台灣是不是獨立的國家一樣。

陳宥樺說，高市的民調支持度很高，部分原因正是因為她強烈支持一個更主動又積極的日本安保政策。