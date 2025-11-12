中漁船在韓海域連翻2艘 陸使館：正常作業有辦手續

南韓西部黃海海域進入梭子蟹捕撈旺季，中國漁船9至10日接連有2艘漁船在當地沉沒，造成2人死亡、12人失蹤。中國駐韓國大使館今天說，經初步核查，這2艘沉沒的漁船「手續齊全，是正常作業」。

中國駐韓國大使館微信公眾號今天發布，據中國駐光州總領事館通報，9日及10日有2艘中國漁船先後在南韓附近海域傾覆。目前共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤，中韓海警仍在聯合展開搜救。

館方說，對接連發生2起中國漁船傾覆事故，造成重大傷亡深表痛心，並將全力支持協助駐光州總領館，同時協調韓方調查事故，並採取有針對性預防措施，全力避免類似悲劇再次發生。

中國駐韓國大使館強調，經初步核實，這2艘中國漁船「手續齊全，是正常作業」。

韓聯社10日報導，南韓中部地方海洋警察廳「西海五島」特別警備團同日發布數據指出，9至10月是南韓梭子蟹捕撈旺季。但今年同期在南韓西部外海的北方界線（NLL）一帶海域，進行非法捕撈的中國漁船較去年同期大增。

數據顯示，今年9至10月，每天平均有190艘中國漁船在南韓這一海域非法捕撈，較去年9月的日均150多艘及去年10月的日均160多艘增加30至40艘。同一期間，韓方已在上述海域扣押2艘中國漁船，並驅逐多達411艘中國漁船。

報導提到，為防止中國漁船非法捕撈，南韓海警目前已將中、大型艦艇和特種執法隊部署在這一海域，並全面啟動24小時高度戒備模式。