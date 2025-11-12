快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙（圖）涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件。美聯社 South Korean former Prime Minister Han Duck-soo speaks during a press conference to announce a presidential bid at the National Assembly in Seoul, South Korea, Friday, May 2, 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon)
韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙（圖）涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件。美聯社 South Korean former Prime Minister Han Duck-soo speaks during a press conference to announce a presidential bid at the National Assembly in Seoul, South Korea, Friday, May 2, 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon)

韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人傳喚的前總統尹錫悅處以罰款並發出拘提令。

韓聯社今天報導，在前總統尹錫悅去年宣布戒嚴令事件中，前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證、製作與使用虛假公文書等罪名，首爾中央地方法院刑事合議33部今天開庭審理。

法院原本傳喚前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯作為證人出庭審問，不過2人皆在10日提交不出席理由書，今天並未現身。

法院表示，2人的理由「不足以正當化不出席」，各處以罰款500萬韓元（約新台幣11萬元）並發出拘提令。法院宣布，將於19日下午2時與4時分別對金龍顯、尹錫悅進行拘提並展開證人審問。

金龍顯方主張，自己尚未結束的刑事審判結果還沒確定，若被強制在另一個案件作證，違反憲法禁止「強迫不利陳述」原則，不過此主張遭法院駁回。

由於主要證人未出席，今天的審理以書面證據調查為主。法院決定，將於24日對韓悳洙本人進行被告審問，預計於明年1月21日或28日宣判。

尹錫悅 內亂 罰款
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

IVE 張員瑛買下漢南洞頂級豪宅 137億韓元全額現金付款

北海道20死觀光船難首度開庭 業者方面主張無罪

涉挑釁北韓製造戒嚴藉口 尹錫悅被加控「利敵罪」

韓媒：總統辦公室12月將搬回青瓦台 官邸評估中

相關新聞

「臉被咬了」日本新潟八旬獵人巡查遇襲 負傷開槍擊斃1.5公尺母熊

日本各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政...

日本岩手花卷機場驚見小熊亂入 跑道緊急關閉航班延誤

日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場職員發現後立即關閉跑道並展開搜尋行動。

德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯…考驗兩國關係

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國警方經歷三年調查，數名...

加彭前總統妻兒涉貪墨公帑 法院各判20年徒刑

非洲加彭共和國法院今天以侵占公款等罪名，判處前總統邦戈的妻子施維亞（Sylvia Bongo）及兒子努瑞丁（Noured...

韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚

韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人...

陸外交官薛劍「斬首論」 日本自民黨要求政府「採取堅決措施」

針對大陸駐大阪總領事薛劍發出的「斬首論」，日本自民黨外交小組和外交調查會彙總決議，要求政府採取堅決的應對措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。