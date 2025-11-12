陸外交官薛劍「斬首論」 日本自民黨要求政府「採取堅決措施」

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐大阪總領事薛劍的「斬首論」，引發中日外交風波。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸駐大阪總領事薛劍的「斬首論」，引發中日外交風波。（圖／取自大陸外交部網站）

針對大陸駐大阪總領事薛劍發出的「斬首論」，日本自民黨外交小組和外交調查會彙總決議，要求政府採取堅決的應對措施。

日本首相高市早苗早前表示，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」。薛劍隨後在社交媒體發文稱，如果高市把脖子伸到不該伸的地方，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，令日本社會譁然。

共同社中文網報導，自民黨外交小組和外交調查會11日彙總決議，要求政府採取堅決的應對措施，已提交給首相官邸。其中提出「若中國不努力解決問題，則要求對總領事採取包括宣布其為不受歡迎人物在內的應對措施」，還提到驅逐出境的措施。

不受歡迎人物是基於規定外交規則的《維也納公約》對外交官的人員評估之一。報導稱，對於薛劍，若日本向中國發出此類通告，中國則將他召回或終止他的任務。

另一方面，大陸官媒中央廣播電視總台「海峽時評」節目12日發表評論文章說，日本企圖插手台灣問題，將自身「綁上分裂中國的戰車」，必將自食惡果。

