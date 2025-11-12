快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

運輸機墜毀喬治亞 土耳其證實20軍人殉職

中央社／ 安卡拉12日綜合外電報導
土耳其一架C-130軍用運輸機11日在鄰近亞塞拜然邊境的喬治亞錫格納吉市一帶墜毀，現場殘骸上冒出濃煙。路透 / TV.IMEDI
土耳其一架C-130軍用運輸機11日在鄰近亞塞拜然邊境的喬治亞錫格納吉市一帶墜毀，現場殘骸上冒出濃煙。路透 / TV.IMEDI

土耳其國防部今天表示，一架C-130軍用運輸機昨天在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因。

路透社報導，這架運輸機自亞塞拜然起飛，原定返回土耳其，但昨天在喬治亞墜毀。

這是土耳其自2020年以來最嚴重軍事事故，安卡拉當局尚未提供原因。土耳其與喬治亞有關當局今天在喬治亞卡赫季州（Kakheti）西格納吉（Sighnaghi）事故現場展開勘查。

現場最初畫面顯示，扭曲的金屬殘骸散落在草坡上。社群媒體上未經證實的影像則顯示，飛機在空中解體，接著旋轉墜向地面並起火。

土耳其國防部今天公布罹難的20名軍人名單。

亞塞拜然和喬治亞領導人以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）紛紛致哀。土耳其是北約會員國。美國駐土耳其大使巴瑞克（TomBarrack）也表達美方對土耳其的支持。

生產C-130運輸機的美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）也表達慰問，並表示將盡全力協助土耳其調查。

土耳其 國防部 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

2026聯合國氣候峰會主辦國未定 衣索比亞負責2027

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

複製土耳其版全面宰制力 火箭版森根大蛻變有望邁向巔峰

伊斯坦堡市長遭142項罪名起訴 求處刑期累計達2000多年

相關新聞

「臉被咬了」日本新潟八旬獵人巡查遇襲 負傷開槍擊斃1.5公尺母熊

日本各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政...

日本岩手花卷機場驚見小熊亂入 跑道緊急關閉航班延誤

日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場職員發現後立即關閉跑道並展開搜尋行動。

德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯…考驗兩國關係

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國警方經歷三年調查，數名...

加彭前總統妻兒涉貪墨公帑 法院各判20年徒刑

非洲加彭共和國法院今天以侵占公款等罪名，判處前總統邦戈的妻子施維亞（Sylvia Bongo）及兒子努瑞丁（Noured...

運輸機墜毀喬治亞 土耳其證實20軍人殉職

土耳其國防部今天表示，一架C-130軍用運輸機昨天在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因

洗錢、援恐怖組織…伊斯坦堡市長涉142罪遭起訴 求刑2430年

土耳其法院文件顯示，土國檢方11日以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。