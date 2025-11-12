澳洲將移民安置島礁惹議 諾魯總統低調訪澳引關注

快訊

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲最近將移民安置太平洋島國諾魯等地遭受批評之際，諾魯總統亞定（David Adeang）本週低調訪問澳洲，與多位部長會面，而兩國政府對於亞定訪問行程皆密而不宣。

澳洲廣播公司（ABC）昨天下午在國會大廈發現亞定行蹤，但諾魯與澳洲政府均未公布亞定的完整行程。

數小時後，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）在社群媒體表示，他與亞定就多項議題進行「很有成效的會談」。

外交部長黃英賢（Penny Wong）辦公室則表示，部長於10日與亞定會晤，席間向他提出「近期媒體報導」相關事宜。不過，黃英賢辦公室未進一步說明討論內容。

澳洲官員說，亞定此行訪澳，是與其他太平洋國家領袖一起參加「領袖計畫」。

但兩國政府皆未事先公布亞定拜訪澳洲國會大廈的行程。

法新社報導，數週前澳洲才將一批移民送往諾魯的荒涼環礁上安置，他們大約有350人，其中許多人因重罪被定罪。

澳洲在野綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge）批評說，有關諾魯總統訪澳行程高度保密，這種情況極為罕見。「政府只在對自己所談協議感到難堪時，才會這樣」。

澳洲將尋求庇護者送往巴布亞紐幾內亞（Papua NewGuinea）及諾魯等條件惡劣的「安置中心」，這項海外拘留政策已受到國際社會譴責。

媒體報導，根據協議內容，澳洲將先支付4億澳元作為遣送計畫基金，之後每年再支付7000萬澳元，為期30年。

由於連串事件發生，包括14名受拘留者死亡、發生多件自殺未遂案，以及至少有6案提交國際刑事法院，澳洲政府因此逐步縮減此一政策。

人權觀察組織「國際特赦組織」（AmnestyInternational）引述聯合國數據，截至今年1月，諾魯拘留中心仍關押約100人。

