摩洛哥用戶看不到西撒哈拉邊界 谷歌否認改地圖

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

谷歌公司（Google Inc.）今天告訴法新社，標示西撒哈拉和摩洛哥之間邊界的虛線，表明了西撒哈拉的領土地位存在爭議，但摩洛哥境內使用谷歌地圖的人，從來都看不到這些虛線。

上週多家媒體報導這項差異，並指出此舉與聯合國安全理事會支持摩洛哥提出的西撒哈拉自治方案有關後，Google發布聲明表示，不同地區顯示不同邊界的情況，一直以來都是如此。

Google發言人在聲明中告訴法新社：「我們沒有對谷歌地圖（Google Maps）上的摩洛哥或西撒哈拉顯示做出任何變動。」

「這些標示依循我們長久以來針對爭議地區的政策。在摩洛哥境外使用地圖的用戶會看到西撒哈拉及一條代表有爭議邊界的虛線；摩洛哥境內用戶則看不到西撒哈拉。」

西撒哈拉是一塊幅員遼闊、擁有豐富礦產的前西班牙殖民地，目前大部分地區是由摩洛哥控制，但數十年來一直由獲得阿爾及利亞支持的獨立派波利薩里歐陣線（Polisario Front）宣稱擁有主權。

聯合國安理會過去曾敦促摩洛哥、波利薩里歐陣線、阿爾及利亞與茅利塔尼亞恢復會談，以達成廣泛協議。

然而，在美國總統川普政府的倡議下，安理會的決議案支持一項由拉巴特政府於2007年提出的計畫，也就是讓西撒哈拉在摩洛哥單一主權下享有自治權。

摩洛哥 地圖 阿爾及利亞
相關新聞

「臉被咬了」日本新潟八旬獵人巡查遇襲 負傷開槍擊斃1.5公尺母熊

日本各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政...

日本岩手花卷機場驚見小熊亂入 跑道緊急關閉航班延誤

日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場職員發現後立即關閉跑道並展開搜尋行動。

德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯…考驗兩國關係

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國警方經歷三年調查，數名...

加彭前總統妻兒涉貪墨公帑 法院各判20年徒刑

非洲加彭共和國法院今天以侵占公款等罪名，判處前總統邦戈的妻子施維亞（Sylvia Bongo）及兒子努瑞丁（Noured...

運輸機墜毀喬治亞 土耳其證實20軍人殉職

土耳其國防部今天表示，一架C-130軍用運輸機昨天在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因

洗錢、援恐怖組織…伊斯坦堡市長涉142罪遭起訴 求刑2430年

土耳其法院文件顯示，土國檢方11日以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），檢方...

