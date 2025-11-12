巴拿馬：查獲12公噸古柯鹼準備運往美國、逮捕10人
正值美國加強其在拉丁美洲的反毒軍事部署之際，巴拿馬當局今天宣布，在太平洋一艘渡輪上查獲大量古柯鹼準備運往美國。
法新社報導，檢察官比雅瑞爾（Julio Villareal）向記者表示，當局在昨天的一項行動中查獲約12公噸的毒品，「這次是古柯鹼」，並逮捕了10人。
他指出，這是迄今在巴拿馬海域查獲的最大宗毒品走私案之一。
巴拿馬是古柯鹼運輸的中轉點，毒品主要來自南美洲，特別是哥倫比亞，目的地則是全球最大消費國美國。
比雅瑞爾表示，遭逮捕的嫌犯包括委內瑞拉人、厄瓜多人及尼加拉瓜人；該艘渡輪是從哥倫比亞出發。
2023年，巴拿馬共查獲119公噸毒品。
拉丁美洲各國近來積極展示其反毒成果，因為美國對疑似運毒船隻發動的攻擊，已在加勒比海與太平洋地區造成至少76人死亡。
華盛頓方面表示，該地區的軍事部署是反毒行動的一部分，但委內瑞拉等國尤其擔心，這實際上是美國試圖推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的藉口。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
