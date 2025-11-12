快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

澳洲印尼同意簽署新安全條約 加強軍事合作

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）今天在雪梨會談後表示，兩國同意簽署新的安全條約，包括加強軍事合作。

法新社報導，澳洲近年與長期盟邦美國關係更為密切，並強化軍力以嚇阻中國在亞太地區勢力崛起威脅。印尼則採取更中立的路線，謹防與華府走得太近，也較不願意刺激北京。

艾班尼斯與普拉伯沃在雪梨一處澳洲皇家海軍基地共同出席記者會時表示，他們「剛就有關雙邊共同安全的新條約完成實質談判」。

艾班尼斯告訴媒體：「這項條約展現我們兩國共識，認同確保和平與穩定的最佳方式是攜手合作。」

艾班尼斯表示，他希望明年能訪問印尼簽署這項新條約。

他說，新條約是以去年簽署的雙邊國防協議為基礎，當時承諾在競爭激烈的亞太地區加強合作，其中包括兩國軍隊在對方境內行動的條款。

艾班尼斯說，新條約將承諾兩國「定期在領袖及部長層級就安全事務磋商」，而且也將促進「互利的安全活動，且若兩國或其中一方的安全受到威脅，雙方將磋商並考慮可單獨或共同採取的措施以因應這些威脅」。

普拉伯沃表示，這項條約承諾兩國在國防與安全領域密切合作。

他說：「我們沒辦法選擇鄰居，尤其像我們這樣的國家。」他還說：「好鄰居會在困難時期互相幫助。」

路透社報導，普拉伯沃表示：「我們的決心是維持最佳雙邊關係，以提升並保障兩國的安全。」

艾班尼斯 普拉伯沃 澳洲
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國大陸駭客滲透澳洲關鍵基礎設施 情報首長示警

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

相關新聞

「臉被咬了」日本新潟八旬獵人巡查遇襲 負傷開槍擊斃1.5公尺母熊

日本各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政...

日本岩手花卷機場驚見小熊亂入 跑道緊急關閉航班延誤

日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場職員發現後立即關閉跑道並展開搜尋行動。

德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯…考驗兩國關係

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國警方經歷三年調查，數名...

加彭前總統妻兒涉貪墨公帑 法院各判20年徒刑

非洲加彭共和國法院今天以侵占公款等罪名，判處前總統邦戈的妻子施維亞（Sylvia Bongo）及兒子努瑞丁（Noured...

運輸機墜毀喬治亞 土耳其證實20軍人殉職

土耳其國防部今天表示，一架C-130軍用運輸機昨天在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因

洗錢、援恐怖組織…伊斯坦堡市長涉142罪遭起訴 求刑2430年

土耳其法院文件顯示，土國檢方11日以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。