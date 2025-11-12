快訊

「臉被咬了」日本新潟八旬獵人巡查遇襲 負傷開槍擊斃1.5公尺母熊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張截圖取自法新社TV於10月25日拍攝的影像，可見到秋田縣森林附近貼出的熊出沒警告。法新社
這張截圖取自法新社TV於10月25日拍攝的影像，可見到秋田縣森林附近貼出的熊出沒警告。法新社

日本各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政府請求出動巡查農道時，遭熊襲擊受傷，隨後以所持獵槍將熊擊斃。

新潟日報與TV新潟放送網報導，警方表示，新發田市押廻地區接獲通報，稱「發現熊的糞便，以及柿子樹上有抓過的痕跡」。這名80多歲的獵友會成員於上午9時半左右應市府委託出動，在巡查途中遭熊襲擊受傷。警消指出，男子右臉口角附近及腿部受傷，並表示「臉被咬了」，目前已由救護車送醫，意識清楚。

據轉述，市政府、警方與獵友會上午9點過後在附近搜尋時，於押廻地區目擊熊的身影，但隨後失去蹤影。大約上午9點半，該名遭襲男子與多名獵友會成員在二本木地區警戒時，突然遭到體長約1.5公尺的雌熊襲擊。被襲擊者僅此一人，男子隨後以所持獵槍將熊擊斃。

BSN新潟放送報導，新潟縣內迄今因熊造成的人身傷害案例已達17起。

日本 熊出沒 意識
×

