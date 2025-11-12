聽新聞
加彭前總統妻兒涉貪墨公帑 法院各判20年徒刑
非洲加彭共和國法院今天以侵占公款等罪名，判處前總統邦戈的妻子施維亞（Sylvia Bongo）及兒子努瑞丁（Noureddin Bongo）各20年徒刑。
法新社報導，這場審判進行了兩天，62歲的施維亞和33歲的努瑞丁都未出庭。
施維亞被指控操縱重病總統丈夫邦戈（Ali Bongo）以侵吞公帑。她否認所有指控。
檢方指為共犯的努瑞丁在上週接受法新社訪問時，批評這場審判為「法律鬧劇」。
邦戈家族鐵腕統治加彭有55年，邦戈於2023年8月30日的一場政變中被推翻，隨後軍方恩古瑪（ BriceOligui Nguema）將軍上台執政。
2018年時任總統邦戈突然嚴重中風，他的妻子和兒子被指控利用此一機會實際掌控加彭、謀取私利。施維亞和努瑞丁都擁有法國國籍。
邦戈目前並未面臨司法起訴。
