爭取澳洲國會附近建新使館 俄羅斯敗訴

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

俄羅斯政府爭取在距離澳洲國會不到1公里處興建新大使館，澳洲高等法院今天判決俄方敗訴。

法新社報導，俄羅斯2008年支付近300萬澳元（約新台幣6100萬元）後，獲得一塊距離澳洲國會約400公尺的土地99年租約。然而澳洲國會2023年通過一項法律擋下這項建案，租約也被撤銷。

時任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲政府從坎培拉情報單位獲得「非常明確的安全建議」，指出「俄羅斯新建大使館如此接近國會大廈將帶來的風險」。

此舉使得兩國纏訟約兩年，俄方律師主張這項法律違憲。

澳洲高等法院今天判定這項法律有效，但澳洲政府也必須向俄羅斯支付賠償金。

澳洲 俄羅斯 法律
