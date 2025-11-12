北海道20死觀光船難首度開庭 業者方面主張無罪
日本1艘遊船2022年4月在北海道發生20死6失蹤的沉船事故後，船公司老闆桂田精一被依業務過失致死罪起訴。釧路地方法院今天首度開庭審理此案，而船公司老闆方面主張無罪。
這起船難發生於2022年4月，當時由經營觀光船的公司「知床遊覽船」營運的遊船KAZU 1，於北海道知床半島海域沉沒，造成18名乘客、船長及另名船員共20人死亡，其餘6名乘客至今仍下落不明。
日本放送協會（NHK）與北海道放送（HBC）報導，目前62歲的桂田是「知床遊覽船」的社長，他身為管理公司船隻航行與安全的人，被懷疑未盡到防患未然的責任，進而導致船隻沉船，並被業務過失致死罪問罪。
而此案最大的之爭點為桂田「是否能預測事故」。
報導指出，此案追究並未直接操縱船舶的航運公司老闆的刑事責任，是極為罕見的情況。另外，乘客家屬去年已向札幌地方法院提出民事告訴，向船公司及桂田求償約15億日圓（約新台幣3億元）。
桂田今天在法庭上未表態是否認罪，「我不清楚起訴狀記載的內容是否成立。身為一名業者，對於無法防止這次事故，深深致歉」。
接著，桂田的辯護律師則認為，「無法預測沉船」，主張桂田無罪。
檢方則在釧路地院審理此案的開頭陳述，「發生事故當天，已經能被預想出現超過公司航行標準的風勢與海浪，儘管能預見乘客與船員恐因船難而死傷，仍未下令停止出航」。
對此，桂田的辯護律師則主張，「事故之前，船甲板的艙蓋雖然曾故障過，但之後經審查合格。後來，船隻在艙蓋功能不全的情況下出航，後來因艙蓋進水而沉船。而這種功能不全的狀況，並無預見的可能性」。
釧路地院計劃經過多輪審理後，於明年6月17日宣判。
