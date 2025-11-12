聯合國：坦尚尼亞選舉抗議數百人亡 安全部隊疑藏屍

聯合國人權辦公室（U.N. Human Rights Office）今天表示，他們相信坦尚尼亞上個月選舉期間爆發的抗議，造成數百人喪生，還說他們收到安全部隊藏匿遺體的報告。

坦尚尼亞政府發言人姆希格瓦（Gerson Msigwa）未立即回應路透社的置評請求。

路透社報導，主要反對黨民主與發展黨（Chadema）及部分人權活動人士表示，在10月29日選舉引發的騷亂中，安全部隊殺害1000多人，使這個東非國家陷入數十年來最大的政治危機。

坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）政府曾表示，反對派所稱死亡人數被誇大，但並未提供官方死亡數字。

哈山被宣布在上個月大選中獲勝，獲得近98%的選票。她的兩位主要對手則被取消參選資格。

聯合國先前曾於10月31日表示，他們接獲報告指出，至少有10人在3個城市喪生。

聯合國人權辦公室在聲明中表示，由於選後數日安全情勢不穩及網路中斷，無法獨立核實傷亡人數。

然而，聲明指出：「聯合國人權辦公室從坦尚尼亞不同來源獲得的資訊顯示，數百名抗議者和其他人被殺，且有數量不明的人受傷或被拘留。」

這份聲明還引述聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的話表示，有報告指出安全部隊已將遺體從街道和醫院移走，並送往不明地點，「顯然試圖掩蓋證據」。

坦尚尼亞政府先前否認安全部隊過度使用武力，並表示他們當時是回應犯罪分子的暴力行為。