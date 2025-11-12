中國大陸駭客滲透澳洲關鍵基礎設施 情報首長示警

快訊

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導
澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）警告，替中國政府和軍方工作的駭客曾入侵澳洲的電信網路及關鍵基礎設施。示意圖。路透
澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）警告，替中國政府和軍方工作的駭客曾入侵澳洲的電信網路及關鍵基礎設施，若發生破壞性攻擊，可能對經濟造成嚴重干擾。

路透社報導，勃吉斯在墨爾本（Melbourne）一場商業會議上指出，間諜活動估計去年讓澳洲損失125億澳元（約新台幣2577億元），其中包括20億澳元的商業機密和智慧財產權損失。

勃吉斯特別提及網路攻擊的威脅，並說明中國駭客團體「鹽颱風」（Salt Typhoon）及「伏特颱風」（Volt Typhoon）的行動，表示這些團體「是為中國政府情報單位及軍方效力的駭客」。

中國駐澳洲大使館目前尚未對置評請求作出回應。中國向來否認發動駭客行動。

勃吉斯表示，鹽颱風不僅滲透了美國的電信系統、進行戰略性間諜行動，「也曾入侵我們在澳洲的電信網路」。

他說，伏特颱風意在製造破壞，已滲透美國關鍵基礎設施，為潛在的破壞行動預先部署。

他進一步指出，「我們也觀察到中國駭客入侵我們的關鍵基礎設施」。

勃吉斯警告，如果通訊大範圍中斷，可能對社會造成重大影響，包括銀行、交通運輸，以及供水和電力的中斷。

他說：「我可以向各位保證，這些絕不是假設情況，外國政府的精英團隊此刻就正在檢視這些可能性。」

他補充，其他潛在的可能性還包括澳洲企業的貿易競爭實力遭削弱，或選舉期間引發社會恐慌。

勃吉斯上週在雪梨（Sydney）羅伊研究院（LowyInstitute）演講時表示，每當他公開談及中國，中方官員就會多次向澳洲政府及企業界針對澳洲安全情報組織提出抗議。他說：「這不會動搖我的決心。」

