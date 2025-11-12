快訊

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
根據聯合國今天公開的聯合國大會第三委員會決議案，南韓政府以共同提案國身分參與針對北韓人權問題的「北韓人權決議案」，這是李在明政府上任後首次提出該人權決議案。

韓聯社今天報導，韓國在2008年至2018年間持續參與「北韓人權決議案」共同提案，但在2019年至2022年間文在寅政府執政期間，因考量南北韓關係可能受到影響而選擇不參與。

直到尹錫悅政府於2023年上任，南韓重新回到共同提案國的行列。

報導指出，今年是李在明政府上任後首次提出該人權決議案，雖然考慮到新政府重視對北關係的政策方針，外界推測可能會採取與前任政府不同的做法，但最終仍繼續參與共同提案。

這項「北韓人權決議案」將在第三委員會通過後，於下個月提交聯合國大會全體會議，屆時將決定是否正式採納。

報導中提到，北韓一直以來都對聯合國的北韓人權決議案表達強烈反對，北韓外交部發言人去年曾譴責此舉是「由美國及其追隨勢力主導的鬧劇」，並稱這是「嚴重侵犯國家尊嚴與自主權的政治挑釁行為」。

