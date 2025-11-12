快訊

俄羅斯出手報復 對30名日本學者與記者祭出無限期入境禁令

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭11日在莫斯科會見哈薩克總統托卡耶夫。路透
俄羅斯總統普亭11日在莫斯科會見哈薩克總統托卡耶夫。路透

俄羅斯2022年2月發動烏克蘭戰爭以來，與日本的關係進一步冷卻。日本讀賣新聞與每日新聞報導，俄羅斯外交部11日宣布，作為「對日本政府反俄政策的回應」，將對30名日本外交官大學教授與新聞記者實施無限期入境禁令。

根據俄方公布的名單，被禁止入境者包括以研究俄羅斯聞名的東京大學副教授小泉悠、慶應大學教授廣瀨陽子、北海道大學教授岩下明裕等學者；日本外務省方面則有外務報導官北村俊博。其他國際政治研究領域的知名學者，如一橋大學教授秋山信將、慶應大學教授細谷雄一、東京大學教授遠藤乾等人，也名列其中。

在媒體方面，每日新聞、朝日新聞、讀賣新聞、日本經濟新聞、共同通信社、富士電視與TBS等記者的名字被列出，像是讀賣新聞前歐洲總局長尾關航也等3人，以及每日新聞客座編輯委員古賀攻。不過古賀的職稱被誤標為「政治部長・論說委員長」，名單中其他人的職稱也出現錯誤標示。

日本電視台報導，俄羅斯外交部3月也曾對前外相岩屋毅及國際協力機構（JICA）相關人士共9人實施無限期入境禁令。日本政府9月追加對俄制裁後，俄方曾警告將採取對等措施，此次禁令被視為具體回應。

就日俄關係而言，俄羅斯外交部此前也曾多次公開入境禁止名單，政治人物及經濟人士亦曾列入其中。早在2022年5月，就曾對當時首相岸田文雄及時任自民黨政調會長、現任首相高市早苗等63人實施入境禁令，此後又多次擴大名單。

外交部 俄羅斯 日本 外交官 大學教授
