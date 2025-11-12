約旦河西岸衝突巴人受傷 以色列警稱逮捕屯墾者

以色列軍警今天表示，位於被占領約旦河西岸的圖爾卡姆市（Tulkarem）附近發生暴力衝突，造成巴勒斯坦人受傷、財產受損後，安全部隊逮捕多名以色列屯墾者。

法新社報導，軍方表示，「蒙面以色列平民…襲擊巴勒斯坦人並縱火焚燒當地財產」後，他們隨即派遣部隊前往現場。

以色列軍方補充，「安全部隊採取鎮暴手段驅散衝突，並逮捕數名以色列平民」，另有4名受傷的巴勒斯坦人被送往醫院治療。

以色列警方另在聲明中表示，約旦河西岸北部的「貝特利德村（Beit Lid）和代爾夏拉夫村（DeirSharaf）今天稍早發生暴力事件」後，共有4名犯嫌遭逮捕。

貝特利德村長哈瑪迪（Hussein Hammadi）向法新社表示，約有200名以色列屯墾者從丘陵地區下山，朝他的村莊走來，之後分成兩組。

哈瑪迪說：「其中一組攻擊沿路斜坡上的貝都因人社區，另一組爬上鄰近設有朱奈迪乳品（JuneidiDairy）工廠的山丘。」朱奈迪為巴勒斯坦主要乳品品牌之一。

哈瑪迪說：「攻擊貝都因人社區的那一組人焚燒了貝都因人的車輛、畜舍與房屋，還試圖偷竊羊隻，之後又前往另一處貝都因人營地。」哈瑪迪說，另一組人則在乳品工廠焚燒5輛公司卡車並洗劫廠房。

哈瑪迪補充，襲擊事件中有10名巴勒斯坦人受傷。

以色列自1967年起占領約旦河西岸，目前有超過50萬以色列人居住於當地屯墾區。這些以色列人中有一小部分會對巴勒斯坦人施暴，巴勒斯坦人則一直抱怨以色列部隊往往不會逮捕屯墾者。

國際法規定，約旦河西岸所有屯墾區均屬非法。

哈瑪迪表示，他不認為警方今天有逮捕屯墾者。他說：「如果沒有軍隊保護，他們絕對不敢這樣行動。」

路透社報導，聯合國人道事務協調廳（UN Officefor the Coordination of Humanitarian Affairs）7日指出，屯墾者在10月針對巴勒斯坦人發動至少264起攻擊，創下自聯合國2006年開始統計以來的單月新高。