快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

約旦河西岸衝突巴人受傷 以色列警稱逮捕屯墾者

中央社／ 中央社

以色列軍警今天表示，位於被占領約旦河西岸的圖爾卡姆市（Tulkarem）附近發生暴力衝突，造成巴勒斯坦人受傷、財產受損後，安全部隊逮捕多名以色列屯墾者。

法新社報導，軍方表示，「蒙面以色列平民…襲擊巴勒斯坦人並縱火焚燒當地財產」後，他們隨即派遣部隊前往現場。

以色列軍方補充，「安全部隊採取鎮暴手段驅散衝突，並逮捕數名以色列平民」，另有4名受傷的巴勒斯坦人被送往醫院治療。

以色列警方另在聲明中表示，約旦河西岸北部的「貝特利德村（Beit Lid）和代爾夏拉夫村（DeirSharaf）今天稍早發生暴力事件」後，共有4名犯嫌遭逮捕。

貝特利德村長哈瑪迪（Hussein Hammadi）向法新社表示，約有200名以色列屯墾者從丘陵地區下山，朝他的村莊走來，之後分成兩組。

哈瑪迪說：「其中一組攻擊沿路斜坡上的貝都因人社區，另一組爬上鄰近設有朱奈迪乳品（JuneidiDairy）工廠的山丘。」朱奈迪為巴勒斯坦主要乳品品牌之一。

哈瑪迪說：「攻擊貝都因人社區的那一組人焚燒了貝都因人的車輛、畜舍與房屋，還試圖偷竊羊隻，之後又前往另一處貝都因人營地。」哈瑪迪說，另一組人則在乳品工廠焚燒5輛公司卡車並洗劫廠房。

哈瑪迪補充，襲擊事件中有10名巴勒斯坦人受傷。

以色列自1967年起占領約旦河西岸，目前有超過50萬以色列人居住於當地屯墾區。這些以色列人中有一小部分會對巴勒斯坦人施暴，巴勒斯坦人則一直抱怨以色列部隊往往不會逮捕屯墾者。

國際法規定，約旦河西岸所有屯墾區均屬非法。

哈瑪迪表示，他不認為警方今天有逮捕屯墾者。他說：「如果沒有軍隊保護，他們絕對不敢這樣行動。」

路透社報導，聯合國人道事務協調廳（UN Officefor the Coordination of Humanitarian Affairs）7日指出，屯墾者在10月針對巴勒斯坦人發動至少264起攻擊，創下自聯合國2006年開始統計以來的單月新高。

以色列 巴勒斯坦 約旦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官

足球／愛爾蘭足總將提動議 籲歐足總禁止以色列參賽

以色列辦媒體高峰會 要與記者多溝通

談以色列輝達海外總部 林右昌：台北可以再加把勁

相關新聞

俄羅斯出手報復 對30名日本學者與記者祭出無限期入境禁令

俄羅斯2022年2月發動烏克蘭戰爭以來，與日本的關係進一步冷卻。日本讀賣新聞與每日新聞報導，俄羅斯外交部11日宣布，作為...

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

土耳其空軍一架載有至少20人的C-130E「大力神」軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，死傷人數與事故原...

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

美國海軍最大、最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）11日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船...

中國大陸駭客滲透澳洲關鍵基礎設施 情報首長示警

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）警告，替中國政府和軍方工作的駭客曾入侵澳洲的電信網路及...

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

中國大陸駐大阪總領事薛劍日前發表暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，引發日本政府抗議。美國總統川普日前受訪時被問及此事時，...

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

根據聯合國今天公開的聯合國大會第三委員會決議案，南韓政府以共同提案國身分參與針對北韓人權問題的「北韓人權決議案」，這是李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。