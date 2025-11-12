伊拉克國會大選 專家：結果料不會帶來重大改變

伊拉克今天舉行國會選舉，總理蘇達尼將尋求第2任期；然而，對許多不抱幻想的選民而言，這次選舉只是一個讓既有政黨瓜分伊拉克石油財富的工具。

綜合路透社和美聯社等外電，這次選舉有7743名候選人爭取329個國會席次；有資格投票的選民超過2000萬人。投票作業將於傍晚6時結束。

選委會官員表示，初步結果預計將在接下來的48小時內公布，最終結果則預計於下週出爐。

總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）的陣營預計將贏得最多國會席次，但無法過半，這可能意味著選後幾個月內，什葉派（Shi'ite）、遜尼派（Sunni）穆斯林和庫德族（Kurdish）各黨將展開協商，分配政府職位並推舉總理人選。

許多選民對國家體制長期被擁有武裝支持者的強勢政黨把持感到失望，而一般伊拉克民眾則普遍抱怨貪腐嚴重、公共服務欠佳與失業問題。

駐巴格達（Baghdad）政治分析家尤尼斯（AhmedYounis）表示：「對伊拉克2100萬名登記選民來說，週二（11日）的投票或許只是對既有政治秩序的一次背書。」

「選舉結果預料不會對伊拉克的政治版圖帶來重大改變。」

64歲選民哈山（Salih Abdul Hassan）說：「我不會投票給貪腐的政治人物或民兵領袖，因為我不想在未來4年共謀他們的罪行。」

60歲的沙勒（Nouraddin Salih）說：「我們其實不太期待會有什麼改變，除了國會代表換了幾張面孔而已，投票已經變成一種習慣，就像有人每天祈禱，純粹只是因為例行公事。」

亞述族（Assyrian）少數族裔成員、40歲的巴南（Ban Bahnam）也表示，她對這次選舉期待不高，「我們的人還是不抱希望地離開這個國家」。她說：「即使不抱任何希望或期待，我們還是會來投票。」