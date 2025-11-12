快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

伊拉克國會大選 專家：結果料不會帶來重大改變

中央社／ 巴格達11日綜合外電報導

伊拉克今天舉行國會選舉，總理蘇達尼將尋求第2任期；然而，對許多不抱幻想的選民而言，這次選舉只是一個讓既有政黨瓜分伊拉克石油財富的工具。

綜合路透社和美聯社等外電，這次選舉有7743名候選人爭取329個國會席次；有資格投票的選民超過2000萬人。投票作業將於傍晚6時結束。

選委會官員表示，初步結果預計將在接下來的48小時內公布，最終結果則預計於下週出爐。

總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）的陣營預計將贏得最多國會席次，但無法過半，這可能意味著選後幾個月內，什葉派（Shi'ite）、遜尼派（Sunni）穆斯林和庫德族（Kurdish）各黨將展開協商，分配政府職位並推舉總理人選。

許多選民對國家體制長期被擁有武裝支持者的強勢政黨把持感到失望，而一般伊拉克民眾則普遍抱怨貪腐嚴重、公共服務欠佳與失業問題。

駐巴格達（Baghdad）政治分析家尤尼斯（AhmedYounis）表示：「對伊拉克2100萬名登記選民來說，週二（11日）的投票或許只是對既有政治秩序的一次背書。」

「選舉結果預料不會對伊拉克的政治版圖帶來重大改變。」

64歲選民哈山（Salih Abdul Hassan）說：「我不會投票給貪腐的政治人物或民兵領袖，因為我不想在未來4年共謀他們的罪行。」

60歲的沙勒（Nouraddin Salih）說：「我們其實不太期待會有什麼改變，除了國會代表換了幾張面孔而已，投票已經變成一種習慣，就像有人每天祈禱，純粹只是因為例行公事。」

亞述族（Assyrian）少數族裔成員、40歲的巴南（Ban Bahnam）也表示，她對這次選舉期待不高，「我們的人還是不抱希望地離開這個國家」。她說：「即使不抱任何希望或期待，我們還是會來投票。」

投票 伊拉克
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

冷凍庫不是魔法箱！魚、肉整盒放進去NG 專家教正確步驟避免劣化

伊拉克國會選舉投票率高 區域各方密切關注

賴總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：國會應不分黨派維護自身尊嚴

刷牙最久蛀牙仍多…日本人「落後世界40年」！專家：牙膏選錯

相關新聞

俄羅斯出手報復 對30名日本學者與記者祭出無限期入境禁令

俄羅斯2022年2月發動烏克蘭戰爭以來，與日本的關係進一步冷卻。日本讀賣新聞與每日新聞報導，俄羅斯外交部11日宣布，作為...

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

土耳其空軍一架載有至少20人的C-130E「大力神」軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，死傷人數與事故原...

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

美國海軍最大、最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）11日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船...

中國大陸駭客滲透澳洲關鍵基礎設施 情報首長示警

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）警告，替中國政府和軍方工作的駭客曾入侵澳洲的電信網路及...

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

中國大陸駐大阪總領事薛劍日前發表暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，引發日本政府抗議。美國總統川普日前受訪時被問及此事時，...

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

根據聯合國今天公開的聯合國大會第三委員會決議案，南韓政府以共同提案國身分參與針對北韓人權問題的「北韓人權決議案」，這是李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。