哥倫比亞軍方空襲販毒游擊隊 擊斃19名武裝分子

快訊

中央社／ 波哥大11日綜合外電報導
哥倫比亞軍方高層表示，在哥倫比亞亞馬遜地區進行的空襲擊斃19名武裝分子。AI示意圖。圖／ingimage
哥倫比亞軍方高層今天透露，針對一個販毒游擊隊展開致命攻勢，並表示在哥倫比亞亞馬遜地區進行的空襲擊斃19名武裝分子。

法新社報導，這次空襲針對已脫離哥倫比亞革命軍（FARC）的異議分裂組織，發生在哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）因被控不願打擊武裝古柯鹼販運集團，而面臨選前批評與美國制裁之際。

哥倫比亞武裝部隊總司令庫比德斯（FranciscoCubides）表示，這次空襲發生在「11月10日黎明」，造成「19名恐怖分子死亡」，另有一人被俘，並繳獲軍事裝備。

他表示，這次空襲是對叛軍「迫在眉睫」的軍事目標攻擊所作出的回應。

裴卓表示，在和平談判破局後，他下令對由該國頭號通緝犯、綽號摩迪斯科（Ivan Mordisco）的武裝分子所領導的組織進行「轟炸和軍事剿滅」。

摩迪斯科領導中央參謀本部（Central GeneralStaff），這是拒絕與哥倫比亞政府簽署2016年和平協議的一個派系。

根據專家，自哥倫比亞革命軍解除武裝以來，中央參謀本部勢力逐漸壯大，並透過販毒、勒索及非法採礦在偏遠地區擴張影響力。

美國10月對哥倫比亞左派總統及其妻子、兒子和一名高級幕僚實施史無前例的制裁，指控他們助長毒品集團活動。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

