小泉進次郎替首相高市辯護 遭譏名副其實內閣防衛相

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
小泉進次郎1日以防衛大臣身分出席東協與日本防長會議。美聯社
小泉進次郎1日以防衛大臣身分出席東協與日本防長會議。美聯社

日本首相高市早苗7日在國會答詢時表示，若中國以軍艦對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立（存亡）危機事態」，引發在野黨強烈抨擊。立憲民主黨批評這等於承認「日本將參戰」，要求撤回言論。11日的眾院預算委員會上，防衛大臣小泉進次郎成為攻防焦點，正面反駁在野黨質疑，強調「不要貼標籤」、「實在搞不清楚在野黨想要什麼」。自民黨內有人評價他是「名副其實的內閣防衛相」，言外帶有褒貶不一的意味。

小泉進次郎在內閣會議後記者會上並補充說明首相發言背景，指出中國完成三艘航艦後，得以進行輪替部署，「在缺乏透明度下迅速擴張軍力」，對區域安全造成壓力。

小泉進次郎在10日的預算委員會上，面對立憲民主黨的大串博志追問：「首相不撤回發言，作為防衛大臣您認為這樣可以嗎？」時表示，岡田委員所引用的是「高市總理去年在自民黨總裁選時的發言」，但那並非今年總裁選的發言：「我當時也是候選人，所以在被提問的現場。」接著解釋：「那是電視節目的一個設計，主持人要求每位候選人回答『是否認為這種情況屬於存立危機事態』。只抽出這場辯論的一部分來指責，並不恰當。」

高市7日答詢時曾回應立民黨顧問岡田克也詢問，若中國對台以武力行動，日本有可能判定為「存立危機事態」。過去歷任政權均以「需綜合判斷」為由迴避明確表態，如今她的發言被視為政府立場轉向的重大信號。高市後來表示，不會收回發言，但也不會再提。

有些人稱讚小泉進次郎在國會為首相辯護得力、表現果斷；但也有人帶著諷刺意味，暗指他過於積極護航內閣、簡直像是整個內閣的防衛大臣，不像是在獨立發言。

日本 小泉進次郎 高市早苗 首相 內閣
相關新聞

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

土耳其空軍一架載有至少20人的C-130E「大力神」軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，死傷人數與事故原...

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

美國海軍最大、最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）11日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船...

美學者：川普會晤習近平未主動提台灣 對台安全有利

美國總統川普交易式的外交風格引發外界擔憂台灣恐成為美中關係籌碼。美學者葛羅斯曼分析，川普日前與習近平會晤時未主動提出台灣...

煮麵、說書、美容顧問 日本百歲人瑞願工作到「閉眼」

日本百歲以上人瑞約有10萬人，是人瑞最多的國家，占人口比率也是世界第一。這些長者將長壽歸功於良好的飲食習慣、可負擔的日本醫療健保、運動、家庭照護。但對某些人瑞而言，工作是他們保持活力的最重要因素。 這些還在工作的百歲人瑞，從事的行業包括修自行車、煮拉麵和務農。紐約時報訪問了其中五人，他們都認為工作讓他們樂在其中延年益壽。

哥倫比亞軍方空襲販毒游擊隊 擊斃19名武裝分子

哥倫比亞軍方高層今天透露，針對一個販毒游擊隊展開致命攻勢，並表示在哥倫比亞亞馬遜地區進行的空襲擊斃19名武裝分子

小泉進次郎替首相高市辯護 遭譏名副其實內閣防衛相

日本首相高市早苗7日在國會答詢時表示，若中國以軍艦對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立（存亡）危機事態」，引發...

