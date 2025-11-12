BBC誤導剪輯醜聞發酵 英國文化大臣年底啟動檢討

快訊

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）誤導性剪輯事件掀波，文化大臣今天證實將於年底前啟動相關檢討；即將卸任的BBC總裁則是向員工精神喊話，說儘管過去犯了錯，仍需為自身工作而戰。

綜合法新社和路透社報導，BBC近來的壓力源自於一份由前標準顧問普萊斯考特（Michael Prescott）撰寫的內部報告遭外洩給「每日電訊報」（DailyTelegraph）。根據每日電訊報報導，這份報告指出，BBC在以色列哈瑪斯戰爭、跨性別議題，以及川普2021年1月6日演說的報導上均有疏失。

消息一出，引發譁然。BBC總裁戴維（Tim Davie）及BBC新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）日前已雙雙請辭，這間英國媒體機構陷入數十年來最嚴重危機。

BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）昨天在針對川普演說剪輯手法不當事件公開致歉時表示，BBC已針對普萊斯考特備忘錄中提及的其他問題採取行動，並承諾將改革組織內部的監督機制。

英國文化大臣南迪（Lisa Nandy）今天則證實，相關檢討將於今年底前啟動。她在國會表示，BBC必須「維持最高標準」，但也警告不要對她所稱全國「最廣泛使用且最受信賴的新聞來源」進行「持續攻擊」。

然而，2020年接任總裁、2天前遞交辭呈的戴維試圖安撫員工對BBC未來的擔憂，他在與全體員工開會之前表示：「BBC會繼續茁壯，我支持團隊裡的每一位成員。」

今天面對員工時，戴維據說告訴他們，他對BBC這個由公共資金資助的組織引以為傲，但也坦承「我們確實犯了一些讓我們付出代價的疏失」。

他說：「我們是一個獨特且珍貴的組織，而我看到新聞自由正受到壓力，也看到了被武器化的現象。」他並未進一步說明。

批評人士表示，BBC在川普2021年1月6日國會暴動當天對支持者當天發表演說的剪輯手法，是這個媒體未能維持公正立場、更全面性問題的一部分。

BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）在去年播出的節目中，將川普2021年1月6日兩段相隔近1小時的演說剪接在一起，並刪去他呼籲和平示威的內容，造成他煽動暴力的印象。

「輿觀」（YouGov）本月10日進行的民調顯示，1/3英國民眾認為BBC存有傾向左翼的偏見。

