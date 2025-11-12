委內瑞拉若遭美國攻擊 準備採取游擊戰抵抗行動

根據知情人士與路透社查閱過的規劃文件，委內瑞拉正在部署包括老舊俄製裝備在內的武器，並計劃在遭受美國空襲或地面攻擊時，採取游擊戰式的抵抗行動或製造混亂。

這種做法等於默認了這個南美洲國家人員與裝備短缺。

美國總統川普曾暗示可能在委內瑞拉發動地面行動，在美軍於加勒比海對涉嫌運毒船隻發動多次攻擊，並在此區進行大規模軍事集結後，稱「接下來將是陸地行動」。不過，他之後否認考慮對委內瑞拉發動攻擊。

法新社報導，美國「福特號」（USS Gerald R.Ford）航空母艦打擊群今天抵達拉丁美洲，進一步升高軍事集結的緊張態勢。委內瑞拉警告此舉可能引發全面衝突，並宣布將展開「大規模」軍事部署。

自2013年以來掌權的委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）表示，川普意圖推翻他的政權，委內瑞拉人民與軍隊將抵抗任何這類企圖。

6名了解委內瑞拉軍事能力的消息人士說，美軍規模遠遠勝過委內瑞拉，委內瑞拉軍隊因訓練不足、薪資過低且裝備老化而變得衰弱。

兩名了解國家安全部隊情況的消息人士告訴路透社，由於政府的物資供應不足，一些部隊指揮官甚至不得不與當地食物生產商協商，才能餵飽他們的部隊。

這樣的現實狀況讓馬杜洛政府押注於兩個可能的策略，第一是高層官員曾公開提到但未具體說明的游擊式抵抗，另一種是官員尚未承認的策略。

根據消息人士與路透社查閱過的歷年戰術規劃文件，委內瑞拉政府所稱的「持久抵抗」游擊戰術，曾在國營電視廣播中被提及，將涉及由分布於全國超過280個據點的小型軍事單位執行破壞等游擊戰術。

第2個策略稱為「無政府化」，一名國防相關知情人士與一名接近反對陣營的消息人士透露，政府將動用情報單位與武裝執政黨支持者，在首都卡拉卡斯街頭製造混亂，讓外國勢力難以管理國家。

目前尚不清楚政府會在何時採用這些策略，知情人士說，這兩套策略在美國攻擊下可以互補運作。

消息人士坦言，任何抵抗策略的成功機率都相當低。一名接近政府的消息人士說：「在常規戰爭中，我們撐不到兩個小時。」

另一名熟悉委內瑞拉國防與安全事務的消息人士指出，儘管政府聲稱情況並非如此，但委內瑞拉「尚未做好應對衝突的準備，也未做好專業化」。消息人士說：「我們尚未準備好面對世界上最強大、訓練最精良的軍隊之一。」