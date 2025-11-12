影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

土耳其空軍一架載有至少20人的C-130E「大力神」軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，死傷人數與事故原因尚未確認。網路流傳影片則顯示，飛機在空中解體，分裂成多個部分墜落，尤以機身中央段連同機翼螺旋式直墜地面最為明顯，隨後爆炸起火。

路透與軍聞網站「Warzone」報導，事發地點距喬治亞東部與亞塞拜然邊境約5公里。最初現場畫面可見草坡上散落扭曲的金屬殘骸，部分機體仍在燃燒，濃煙筆直竄晴空。

路透尚無法立即驗證網路影片真實性，但「Warzone」指出，這架C-130E在半空中某個時刻解體。除了機身中央與機翼外，其他大型部件亦同時墜落，機翼末端則散出可能是燃油或水氣的煙霧，墜地後引發巨大爆炸，濃密黑煙直竄而上。

🇹🇷 Lockheed Martin C-130 Hercules medium transport plane operated by the Turkish Air Force has crashed near the Georgia-Azerbaijan border on Tuesday, the Turkish Defense Ministry informed.



The plane was returning from Azerbaijan to Turkey, according to the Turkish side. pic.twitter.com/Fpqsg63J38 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) 2025年11月11日

據報導，顯示殘骸的照片與影片已開始在網路上流出。土耳其與喬治亞官員正努力前往位於喬治亞卡赫季地區錫格納吉市（Sighnaghi）的事故現場。該地為兩國交界處，地形由洪氾平原森林與連綿丘陵組成。

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) 2025年11月11日

土耳其國防部表示，包括機組員在內，這架C-130上有20名土耳其軍人，但未提供是否有其他國籍乘員的進一步資訊。總統厄多安聞訊中斷演講表示哀悼，厄多安及其辦公室與土國國防部均未說明墜機原因，也未公布傷亡人數。