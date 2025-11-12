快訊

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
土耳其一架C-130軍用運輸機11日在鄰近亞塞拜然邊境的喬治亞錫格納吉市一帶墜毀，現場殘骸上冒出濃煙。路透 / TV.IMEDI
土耳其一架C-130軍用運輸機11日在鄰近亞塞拜然邊境的喬治亞錫格納吉市一帶墜毀，現場殘骸上冒出濃煙。路透 / TV.IMEDI

土耳其空軍一架載有至少20人的C-130E「大力神」軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，死傷人數與事故原因尚未確認。網路流傳影片則顯示，飛機在空中解體，分裂成多個部分墜落，尤以機身中央段連同機翼螺旋式直墜地面最為明顯，隨後爆炸起火。

路透與軍聞網站「Warzone」報導，事發地點距喬治亞東部與亞塞拜然邊境約5公里。最初現場畫面可見草坡上散落扭曲的金屬殘骸，部分機體仍在燃燒，濃煙筆直竄晴空。

路透尚無法立即驗證網路影片真實性，但「Warzone」指出，這架C-130E在半空中某個時刻解體。除了機身中央與機翼外，其他大型部件亦同時墜落，機翼末端則散出可能是燃油或水氣的煙霧，墜地後引發巨大爆炸，濃密黑煙直竄而上。

據報導，顯示殘骸的照片與影片已開始在網路上流出。土耳其與喬治亞官員正努力前往位於喬治亞卡赫季地區錫格納吉市（Sighnaghi）的事故現場。該地為兩國交界處，地形由洪氾平原森林與連綿丘陵組成。

土耳其國防部表示，包括機組員在內，這架C-130上有20名土耳其軍人，但未提供是否有其他國籍乘員的進一步資訊。總統厄多安聞訊中斷演講表示哀悼，厄多安及其辦公室與土國國防部均未說明墜機原因，也未公布傷亡人數。

土耳其 國防部 網路
相關新聞

影／土耳其C-130軍用運輸機墜毀 空中解體螺旋墜地畫面曝光

土耳其空軍一架載有至少20人的C-130E「大力神」軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛後，在喬治亞境內墜毀，死傷人數與事故原...

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

美國海軍最大、最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）11日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船...

韓前情報院長趙太庸涉戒嚴案被捕 否認所有指控

韓國聯合新聞通訊社今天報導，法院昨天對前國家情報院院長趙太庸（Cho Tae-yong）發出逮捕令，趙太庸因涉嫌參與前總...

富二代也要靠實力 日本頂大紛取消海歸子女入學特招

日本頂尖私立大學早稻田、慶應大學及多所大學，相繼取消或縮減給歸國子女專屬的入學管道，象徵日本高教正在轉型。長久以來，部分海外歸國生因父母工作異動或經濟條件，僅憑英語能力或留學背景，就能輕鬆取得名校入學資格，公平性引發討論。

泰柬和平協議 宣布中止

泰國四名軍人10日在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國皇家陸軍證實，是一枚新埋設的地雷所引起，指柬埔寨公然違反泰柬和平協議。...

印度新德里汽車爆炸釀8死 朝恐攻方向調查

印度新德里警方十一日說，已朝恐攻方向調查當地地標紅堡周邊十日的汽車爆炸案。此案造成至少八人喪生，部分印媒稱死者達十三人。...

