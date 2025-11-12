英國最大宗洗錢案刑事審判落幕 贓款處置成新戰場

英國史上金額最大洗錢案刑事審判今天落幕，中國籍首腦、47歲女子錢志敏遭判近12年徒刑。英國警方扣押的虛擬貨幣等不法資產總額約52億英鎊（約新台幣2100億元），如何處置成為各方新戰場。

錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案，販售「全球唯一數位資產保值險」、人工智慧「生命手環」等商品，宣稱絕對保本、投資報酬率高達300%至400%。她前後總計得手逾400億人民幣（逾新台幣1700億元），導致逾12萬8400人受害，涵蓋中國幾乎每一個省份。

錢志敏2017年自中國潛逃出境，輾轉進入英國，並繼續利用比特幣等虛擬貨幣洗錢，最終在英國警方與中方合作、全力追緝下，於去年4月落網。

倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）昨、今兩天連續開庭，由法官聆聽檢、辯雙方論點並裁量刑期。法官今天宣判，錢志敏因為持有和移轉犯罪所得，遭處11年8個月徒刑；協助她洗錢的馬來西亞籍華裔男子Seng Hok Ling則因為移轉犯罪所得，遭處4年11個月徒刑。

錢志敏去年4月在英格蘭北部約克市（York）花園別墅租處被捕時，同時另有4人被捕。根據檢方在法庭的陳述及偵辦此案的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）向中央社提供的資訊，隨錢志敏被帶回警局偵訊的4人之中，有一名台灣男子。

這4人都是錢志敏自海外非法雇用的「員工」，從事家務、保全等工作，但該名台灣男子「職責不明」。警方最終未對該名男子採取進一步法律行動；他後來在去年11月離開英國。檢方表示，利用偽造文件協助外籍人士入境英國為錢志敏工作，是Seng HokLing「業務」之一。

Seng Hok Ling另曾嘗試冒用已於2008年過世、與錢志敏同樣體態圓潤的港星沈殿霞，為錢志敏偽造護照。Seng Hok Ling向檢警表示，他聽信錢志敏說法，即錢志敏使用偽造文件、被迫隱匿行蹤、秘密移轉資產，是為了躲避北京當局迫害。

錢志敏曾在供詞提到，中國不是民主法治國家，往往是「共產黨說了算」；當局會羅織罪名、針對性地打擊有錢人。若遭引渡回中國，她將面臨人身安全風險，恐遭刑求。

她進一步聲稱，北京當局力行經濟和社會控制，因此不僅打壓政治活躍分子，也打擊比特幣和「比特幣企業家」，以及演員、媒體人、具一定能見度的富商等。

不過，錢志敏在中國成立用以詐財的藍天格銳電子科技公司，曾在北京釣魚台國賓館等高規格場館舉行推廣招待會，並邀請黨國幹部「站台」。

根據被害人證詞，相信藍天格銳獲國家支持、產品有助解決國家問題，同時可讓家族「三世富貴」的民眾，因為被詐財而蒙受的損失包括家破人亡、精神創傷、陷入貧困。

同時，在地球的另一邊，錢志敏在歐洲各國旅行，在杜拜等地置產，購買珠寶、豪車，並資助核心得力助手的子女在英國就讀私立貴族學校。

錢志敏今天在法庭聆聽法官宣判和陳述判決理由時，曾啜泣拭淚。她兩天出庭都身著淡綠色底花卉紋飾旗袍、梳包頭。她的律師在為她向法官請求減輕刑罰時，提到錢志敏羈押期間在看守所表現良好、積極學習英文，堪稱「獄所典範」，甚至出版了詩集。

律師也提到錢志敏已表達願賠償受害者。倫敦都會區警察局經濟暨網路犯罪部門主任萊恩（Will Lyne）今天在法院外表示，本案所扣押資產涉及仍在審理的民事訴訟，目前不宜多加評論可能的處置方案。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）重大經濟有組織犯罪與國際事務處首席檢察官柯維爾（Neil Colville）說，檢方將確保犯罪所得絕不落入罪犯手中，涉入洗錢的個人和公司終將面對法律制裁。

檢方幾週前曾表示，正在研議適當的賠償機制，以彌補中國境內被害人的損失。不過，該以何種形式和標準進行賠償，仍有爭議。虛擬貨幣市值有漲有跌，該如何計價，以及應以虛擬貨幣或傳統貨幣形式賠償被害人、被害人是否只該拿回投資本金，仍有待民事司法程序結果。

檢方今天另提到刑事沒收程序。遭沒收的犯罪所得原則上充公，用於挹注司法和執法機關財政。有媒體報導提到，英國財政部期待運用「錢志敏案」被沒收的犯罪所得，填補部分預算缺口。

索賠被害人需負舉證責任。不過，由於資金流向複雜、不一定直接與錢志敏的公司對接，舉證恐需費一番功夫。至於在英國沒有律師代表的被害人是否可能、以及將如何取回至少一部分資金，也有待觀察。