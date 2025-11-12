韓前情報院長趙太庸涉戒嚴案被捕 否認所有指控
韓國聯合新聞通訊社今天報導，法院昨天對前國家情報院院長趙太庸（Cho Tae-yong）發出逮捕令，趙太庸因涉嫌參與前總統尹錫悅在2024年宣布戒嚴令一案正接受調查。
韓聯社（Yonhap）引述法官的說法報導，首爾中央地方法院發出逮捕令的原因是擔心趙太庸可能湮滅證據。
一名發言人上週告訴媒體說，特別檢察官向法院申請逮捕趙太庸，指控他涉及多項罪名，包括違反禁止參與政治活動的相關法律。
路透社引述韓聯社報導，檢方指出，時任國家情報院長的趙太庸事先已知總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）計劃要頒布戒嚴令，但未向國會報告。
韓聯社指出，在昨天羈押庭上，趙太庸否認所有指控。
法院在下班時間無法回覆媒體詢問。
