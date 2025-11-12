伊拉克國會選舉投票率高 區域各方密切關注
伊拉克今天舉行新國會選舉，投票率出乎意料地超過55%，相較2021年的41%可謂大幅揚升，顯示冷漠與懷疑的氛圍並未如外界預期。
法新社報導，伊拉克長期以來飽受代理人戰爭所苦，近年卻是罕見地維持相對穩定，盼能走出數十年的戰爭與專制陰影。
不過即便到了今天，這個擁有4600萬人口的國家仍深受基礎建設落後、公共服務失靈，還有貪腐猖獗的影響。
伊拉克選舉委員會表示，在2100萬合格選民中，有超過1200萬人參加投票，儘管頗具影響力的什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）呼籲支持者抵制。
許多抵制投票的人表示，這次選舉不會為日常生活帶來任何實質改變，只是一場騙局，只會讓政治菁英與地區強權得利。
初步結果預計將在投票結束後24小時內公布，希望連任的總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）可望勝選，但很可能沒有任何政黨或聯盟能取得絕對多數席次。
蘇達尼必須組成一個能夠獲得足夠盟友的聯盟，以便成為最大的政治集團。
伊拉克政壇近年沒有新面孔出現，仍是相同的什葉派、遜尼派與庫德族政治人物活躍於舞台。依照慣例，什葉派將出任總理、遜尼派擔任國會議長，象徵性的總統職位則由庫德人出任。
