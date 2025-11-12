英國科技副大臣訪中談合作 稱將維護學術自由

中央社／ 倫敦11日專電

英國科技副大臣瓦朗斯率團訪問北京，今天與中方達成在天文學、環境科學和氣候變遷、公共衛生、農業和食品研究等4大領域加強合作的共識。瓦朗斯並稱將確保言論和學術自由獲維護。

瓦朗斯（Patrick Vallance）強調，英國絕不會在價值觀和國家安全妥協，但同時也有必要對所有能改善民眾生活和促進經濟成長的合作機會抱持開放態度，這也意味在掌握必要資訊的情況下，與其他國家進行審慎、明智的合作。

瓦朗斯表示，英國期待與中國維持穩定、連貫一致、互利的雙邊關係；英中合作可望讓世界受益。他期待英中雙方就分歧之處「坦率」溝通，同時確保學術自由。

近年屢傳中國干涉英國學術和言論自由，近日才剛爆發英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield HallamUniversity）疑似在中國施壓下，封鎖校內教授對中國強迫勞動和新疆人權情勢的研究，相關報導隨後引發英國學術圈更多人站出來，分享自身類似經驗。

另一方面，英國國會共諜疑雲，以及圍繞中國巨型新使館建案的間諜活動和政治干預爭議，也讓英國政壇和媒體屢質疑政府是否低估北京對英國的威脅。

英國科學、創新暨科技部強調，國家安全是政府首要責任，與中國的「務實」合作也會秉持「國安優先」原則。對於中國構成的任何間諜和干預活動威脅，英國「強健地」應對，但科學領域的進展和優勢對國家安全也至關重要。

科技部形容中國是「科學與科技強權」，並提到天文、氣候、公衛、農業這4大領域的安全風險相對低。儘管英方將「天文與行星科學」歸類為安全風險較低的英中合作領域，國際間近期對中國的太空能力及其潛在安全威脅日益警覺。

英國科技部表示，英方絕不會容忍言論和學術自由遭壓迫，也關切中國對資料處理、智慧財產及技術移轉等議題的態度。

瓦朗斯今天與中國科技部副部長陳家昌共同主持英中科學暨科技合作聯合委員會第11屆會議。瓦朗斯率領的訪中代表團涵蓋英國的國家級科學院、大學院校及國家研究創新局（UKRI）高階代表。訪中期間，瓦朗斯參訪北京清華大學碳中和研究院，以及位於廣州的英中碳捕捉、利用暨封存研究中心。

根據英中會後發布的聯合聲明，研究合作應有往有來、尊重雙方的國家利益，成果應共享，並符合各國的智慧財產和資料管理相關法規。

聲明提到，參考英中經濟財金對話（EFD）所達成的共識，英中應更加善用既有管道，討論雙方可如何管控研發和經濟往來衍生的國安效應。

