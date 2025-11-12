高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國環境規畫署（UNEP）11日在巴西舉行的COP30上發布最新報告，警告各國若不採取作為，到2050年，降溫與製冷產生的溫室氣體排放量預估會達到72億噸，相較2022年接近翻倍成長，冷氣將成為本世紀迫切的氣候危機。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）11月10日至21日在巴西舉行，議程邁入第二天，主題聚焦在氣候調適、城市發展與基礎設施，UNEP選在此時發布《2025年全球降溫觀察》報告，帶有回應調適主題的意味。

報告發布同日，UNEP和主席國巴西同步啟動了「戰勝酷暑（Beat the Heat）」行動，目標透過國家和地方合作，協助在地提升承受極端酷熱的韌性、增加永續降溫能力，以逐步落實《 全球降溫承諾》（Global Cooling Pledge），在2050年將製冷相關排放量減少68%、 2030年將空調能源效率提高50%，以及擴大永續降溫應用、增加覆蓋率。

目前共有72個國家簽署該承諾，但只有29個國家制定相關減排目標；此外，截至2025年10月，有167個《蒙特婁議定書》締約方承諾逐步淘汰易造成全球暖化的氫氟碳化合物（HFCs）冷媒。

根據全球降溫觀察組織（Global Cooling Watch）數據，2024年5月至2025年5月間，全球有一半人口經歷超過30天的極端高溫。UNEP報告指出，2022年全球製冷與空調設備產生的溫室氣體排放量約為41億噸二氧化碳當量（CO₂e），其中三分之一來自冷媒洩漏，三分之二來自能源消耗。

在極端高溫愈加頻繁的情況下，預計到2050年，全球總裝機製冷容量將達68太瓦（TW），而相關碳排放將增至72億噸二氧化碳當量（CO₂e）。此外，儘管空調需求快速成長，但仍將有近30億人缺乏足夠的降溫保護，低收入地區尤為嚴峻。

「若現在不行動，製冷將成為加劇溫室氣體排放、推高成本、導致電網過載的危機，最終損害民眾健康。」UNEP執行長安德森（Inger Andersen）警告，各國應立即採取行動。

報告提出的永續降溫路徑涵蓋自然降溫、低耗能設備與建築設計等層面。安德森指出，若各國採取這條路徑，預期能將製冷相關碳排量減少64%，從2050年預測的72億噸降至26億噸，同時協助全球約30億缺乏冷氣設備的人口，透過綠建築、城市綠地等方式獲得降溫保障。