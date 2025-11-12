聽新聞
泡沫或良性循環？微軟+Google同日宣布砸164億美元在歐洲蓋AI設施
科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，這是該公司今年在歐洲的最大額投資之一；同日稍後，Google也宣布將在德國投資55億歐元（64億美元），布局AI相關設施。
彭博資訊報導，微軟的數據中心位於錫尼什（Sines），距離葡萄雅首都里斯本約150公里。該公司將與葡國開發商Start Campus、英國新創商Nscale攜手打造。微軟去年10月取得了多年合約，要出租錫尼什中心的算力。該公司努力擴大算力基礎建設，以滿足AI服務的激增需求。
巧的是，同日Google也宣布未來四年將在德國投資約55億歐元（64億美元），擴充當地的營運、AI基建與資料中心算力，該公司並表示將持續投資歐洲。
