快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

泡沫或良性循環？微軟+Google同日宣布砸164億美元在歐洲蓋AI設施

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微軟將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，Google也將投入64億美元，在德國投資AI相關基礎設施等。 路透
微軟將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，Google也將投入64億美元，在德國投資AI相關基礎設施等。 路透

科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，這是該公司今年在歐洲的最大額投資之一；同日稍後，Google也宣布將在德國投資55億歐元（64億美元），布局AI相關設施。

彭博資訊報導，微軟的數據中心位於錫尼什（Sines），距離葡萄雅首都里斯本約150公里。該公司將與葡國開發商Start Campus、英國新創商Nscale攜手打造。微軟去年10月取得了多年合約，要出租錫尼什中心的算力。該公司努力擴大算力基礎建設，以滿足AI服務的激增需求。

巧的是，同日Google也宣布未來四年將在德國投資約55億歐元（64億美元），擴充當地的營運、AI基建與資料中心算力，該公司並表示將持續投資歐洲。

算力 德國 葡萄牙
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI投資戰！微軟在葡萄牙撒100億美元 Google在德砸58億美元

AI燒錢潮延燒債市 投資人憂科技巨人舉債過度

值得長期投資的股票？網一面倒推台積電、美股科技巨頭受青睞

德國將表決成立專門委員會 審查德中經濟關系

相關新聞

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

印度新德里汽車爆炸釀8死 朝恐攻方向調查

印度新德里警方十一日說，已朝恐攻方向調查當地地標紅堡周邊十日的汽車爆炸案。此案造成至少八人喪生，部分印媒稱死者達十三人。...

日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應

日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會...

巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。