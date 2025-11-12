印度新德里汽車爆炸釀8死 朝恐攻方向調查

印度新德里警方十一日說，已朝恐攻方向調查當地地標紅堡周邊十日的汽車爆炸案。此案造成至少八人喪生，部分印媒稱死者達十三人。事前，警方曾在附近城市查獲近三千公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨等化學品，紅堡爆炸案也用到硝酸銨。

當地十日晚間近七時，一輛白色轎車在紅堡周遭地鐵站出口附近爆炸，波及附近許多車輛。路透引述目擊者回憶說，當時傳出巨響引發恐慌。有民眾說回頭一看就看到火光，大家四處奔逃，還有人說因爆炸威力太強，整個人被震倒。印媒新德里電視台（ＮＤＴＶ）引述目擊者說，當時道路散落受害者殘肢。

整個新德里首都圈、孟買、加爾各答等都會區因此進入高度戒備，北方邦、哈雅納邦也正由相關單位密切觀察。

在這起爆炸發生前，哈雅納、查摩與克什米爾警方才剛聯手，在爆炸地點以南約五十公里的法里達巴德逮捕八名犯嫌，並查獲約三百六十公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨、二千五百公斤同樣可製作爆裂物的化學物，以及步槍、手槍、多個彈匣和子彈、遙控器、定時裝置等可疑危險物。

ＮＤＴＶ報導，初步調查顯示上述查獲的危險化學物，與汽車爆炸案使用的都是硝酸銨。調查單位暫未將此案定調為恐攻，但已依據查緝恐怖活動的「非法活動（預防）法」偵辦，印度負責反恐調查的國家調查局也介入調查。

印媒說，紅堡爆炸案中，爆炸車輛車主就在車上，且是一名「白領恐怖組織」成員，該組織與巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」及凱達組織在印度克什米爾分支「印度聖戰者組織」有關。

剛到不丹訪問的印度總理莫迪說，「一定會徹查這起陰謀，幕後黑手無法逍遙法外」。

另外，印度鄰國巴基斯坦內政部長納克維十一日說，一名自殺炸彈客當天在首都伊斯蘭馬巴德一所法院外引爆爆裂物，至少十二人喪生，「我們正從不同角度調查。這不只是普通炸彈攻擊」。巴國總理夏立夫歸咎此事於「印度支持的恐怖分子代理人」，但未提出證據，武裝團體「巴基斯坦神學士」已承認做案。