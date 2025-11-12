伊斯坦堡市長遭142項罪名起訴 求處刑期累計達2000多年
土耳其法院文件顯示，土國檢方今天以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，檢方求處的最高刑期累計可達2000年以上。
土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，檢方對伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）求處的刑期最高恐達2430年。
這份將近4000頁的起訴書，列出的罪名包括主導組織犯罪、受賄、貪污、洗錢、恐嚇及圍標等。伊瑪莫魯這位廣獲民眾支持的反對派市長，今年3月19日因當局指控涉嫌貪污及協助恐怖組織而遭逮捕。
伊瑪莫魯是土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）的主要政敵，他被逮捕後，引發最大在野黨共和人民黨（CHP）強烈抗議，也在土耳其全國掀起2013年以來最嚴重的街頭動盪。
起訴書指控，伊瑪莫魯是一個龐大犯罪網絡的首腦，並「像章魚一樣」四處施加影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言