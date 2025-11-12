快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

伊斯坦堡市長遭142項罪名起訴 求處刑期累計達2000多年

中央社／ 伊斯坦堡11日綜合外電報導

土耳其法院文件顯示，土國檢方今天以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，檢方求處的最高刑期累計可達2000年以上。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，檢方對伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）求處的刑期最高恐達2430年。

這份將近4000頁的起訴書，列出的罪名包括主導組織犯罪、受賄、貪污、洗錢、恐嚇及圍標等。伊瑪莫魯這位廣獲民眾支持的反對派市長，今年3月19日因當局指控涉嫌貪污及協助恐怖組織而遭逮捕。

伊瑪莫魯是土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）的主要政敵，他被逮捕後，引發最大在野黨共和人民黨（CHP）強烈抗議，也在土耳其全國掀起2013年以來最嚴重的街頭動盪。

起訴書指控，伊瑪莫魯是一個龐大犯罪網絡的首腦，並「像章魚一樣」四處施加影響力。

土耳其 貪污 恐怖組織
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

土耳其軍機墜毀！在喬治亞與亞塞拜然邊境 傷亡人數未明

苗栗市隨機殺人案起訴 3個殺人未遂罪嫌檢方求處無期徒刑

歐亞能源樞紐國：土耳其的能源外交布局如何邁向區域霸主

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

相關新聞

印度新德里汽車爆炸釀8死 朝恐攻方向調查

印度新德里警方十一日說，已朝恐攻方向調查當地地標紅堡周邊十日的汽車爆炸案。此案造成至少八人喪生，部分印媒稱死者達十三人。...

日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應

日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會...

巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

民選總統就是棒？普丁掌權26年卻讓俄式民主凋零

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。