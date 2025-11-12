泰柬和平協議 宣布中止

泰國四名軍人10日在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國皇家陸軍證實，是一枚新埋設的地雷所引起，指柬埔寨公然違反泰柬和平協議。泰國國防部長和外長11日召開國安會議後，宣布暫時中止兩周前在美國總統川普斡旋下而達成的這紙協議。

泰國皇家發言人溫泰表示，地雷爆炸發生在士兵例行巡邏期間，該區域曾被柬埔寨軍隊占領，但在先前爆發的衝突後，柬埔寨軍隊已經撤離。

民族報（The Nation）報導，泰軍10月17日已全面控制該地區，並透過除雷、設置鐵絲網及加強巡邏維護安全。但泰國軍方證實，在該區域發現新埋的地雷，違反兩國和平協議。

泰國皇家陸軍表示，「事實已顯示敵對行為仍在，因此有必要停止所有協議，以維護自衛權」。

上個月26日，泰國總理阿努廷和柬埔寨簽署和平協議，該協議重申兩國致力於和平解決爭端。川普當時也在馬來西亞，見證兩國簽署協議。

泰國政府發言人席里蓬表示，協議將暫停執行到兩國緊張局勢緩和為止。他在內閣會議後告訴記者，與此同時，總理已指示國防部加強軍事行動，以捍衛泰國主權並確保邊境安全。

他並補充，除非柬埔寨對泰國的正式抗議作出回應，否則泰方可能會考慮徹底廢除和平協議。