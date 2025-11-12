泰柬和平協議 宣布中止

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

泰國四名軍人10日在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國皇家陸軍證實，是一枚新埋設的地雷所引起，指柬埔寨公然違反泰柬和平協議。泰國國防部長和外長11日召開國安會議後，宣布暫時中止兩周前在美國總統川普斡旋下而達成的這紙協議。

泰國皇家發言人溫泰表示，地雷爆炸發生在士兵例行巡邏期間，該區域曾被柬埔寨軍隊占領，但在先前爆發的衝突後，柬埔寨軍隊已經撤離。

民族報（The Nation）報導，泰軍10月17日已全面控制該地區，並透過除雷、設置鐵絲網及加強巡邏維護安全。但泰國軍方證實，在該區域發現新埋的地雷，違反兩國和平協議。

泰國皇家陸軍表示，「事實已顯示敵對行為仍在，因此有必要停止所有協議，以維護自衛權」。

上個月26日，泰國總理阿努廷和柬埔寨簽署和平協議，該協議重申兩國致力於和平解決爭端。川普當時也在馬來西亞，見證兩國簽署協議。

泰國政府發言人席里蓬表示，協議將暫停執行到兩國緊張局勢緩和為止。他在內閣會議後告訴記者，與此同時，總理已指示國防部加強軍事行動，以捍衛泰國主權並確保邊境安全。

他並補充，除非柬埔寨對泰國的正式抗議作出回應，否則泰方可能會考慮徹底廢除和平協議。

泰國 柬埔寨 和平協議
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中啟動秋季外交 西班牙、泰國國王、挪威外交大臣陸續到訪

虞書欣再惹議！泰國哀悼期穿亮藍裙登場　挨轟「不合時宜」

騙女兒赴日賣淫…泰12歲少女被迫接待60男客 生母逃到台灣性交易被逮

影／醉男問泰國細肩帶「辣妹」是男是女？對方認被辱街頭格鬥

相關新聞

印度新德里汽車爆炸釀8死 朝恐攻方向調查

印度新德里警方十一日說，已朝恐攻方向調查當地地標紅堡周邊十日的汽車爆炸案。此案造成至少八人喪生，部分印媒稱死者達十三人。...

泰柬和平協議 宣布中止

泰國四名軍人10日在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國皇家陸軍證實，是一枚新埋設的地雷所引起，指柬埔寨公然違反泰柬和平協議。...

日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應

日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會...

巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。