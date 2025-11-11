日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應

日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會今天在決議中，要求政府採取強硬行動。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

隨後，薛劍8日深夜就高市關於「台灣有事」的答詢，在X發文稱「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，儘管他後來刪掉貼文，但仍被解讀為對高市的威脅。

共同社報導，自民黨外交部會與外交調查會今天在聯席會議中彙整決議，文中提及，若北京當局未採取行動化解爭端，應考慮採取強硬行動，包括將薛劍列為「不受歡迎人物」（persona non grata）。

根據自民黨外交部會長高木啓，內閣官房副長官尾崎正直指出：「我們嚴正看待此事，將密切關注中國的反應。」

多名日本議員先前曾轉發薛劍的貼文表示，薛劍應該被列為「不受歡迎人物」，應該依照「維也納外交關係公約」將他驅逐出境。