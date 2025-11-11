聽新聞
0:00 / 0:00
日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應
日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會今天在決議中，要求政府採取強硬行動。
高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。
隨後，薛劍8日深夜就高市關於「台灣有事」的答詢，在X發文稱「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，儘管他後來刪掉貼文，但仍被解讀為對高市的威脅。
共同社報導，自民黨外交部會與外交調查會今天在聯席會議中彙整決議，文中提及，若北京當局未採取行動化解爭端，應考慮採取強硬行動，包括將薛劍列為「不受歡迎人物」（persona non grata）。
根據自民黨外交部會長高木啓，內閣官房副長官尾崎正直指出：「我們嚴正看待此事，將密切關注中國的反應。」
多名日本議員先前曾轉發薛劍的貼文表示，薛劍應該被列為「不受歡迎人物」，應該依照「維也納外交關係公約」將他驅逐出境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言