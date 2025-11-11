伊斯蘭馬巴德自殺炸彈攻擊12死 巴基斯坦塔利坦承犯案
巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德今天發生自殺炸彈攻擊，造成至少12死27傷。巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）坦承犯案，並稱鎖定攻擊的目標是司法官員。
巴基斯坦塔利班發表聲明說：「我們的戰士襲擊了伊斯蘭馬巴德的司法委員會。那些根據巴基斯坦違反伊斯蘭教法的法律作出裁決的法官、律師與官員是這次攻擊的目標。」
聲明中還威脅將持續發動更多襲擊，「直到伊斯蘭教法（Sharia）在這個以穆斯林為主的國家全面實施為止」。
這起自殺炸彈爆炸發生在伊斯蘭馬巴德地方法院入口附近，該區平時聚集大量民眾。
根據當地媒體的影片和照片，可以見到警車旁有多位滿身鮮血的民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言