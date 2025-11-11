伊斯蘭馬巴德自殺炸彈攻擊12死 巴基斯坦塔利坦承犯案

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德今天發生自殺炸彈攻擊，造成至少12死27傷。巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）坦承犯案，並稱鎖定攻擊的目標是司法官員。

巴基斯坦塔利班發表聲明說：「我們的戰士襲擊了伊斯蘭馬巴德的司法委員會。那些根據巴基斯坦違反伊斯蘭教法的法律作出裁決的法官、律師與官員是這次攻擊的目標。」

聲明中還威脅將持續發動更多襲擊，「直到伊斯蘭教法（Sharia）在這個以穆斯林為主的國家全面實施為止」。

這起自殺炸彈爆炸發生在伊斯蘭馬巴德地方法院入口附近，該區平時聚集大量民眾。

根據當地媒體的影片和照片，可以見到警車旁有多位滿身鮮血的民眾。