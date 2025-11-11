快訊

伊斯蘭馬巴德自殺炸彈攻擊12死 巴基斯坦塔利坦承犯案

中央社／ 伊斯蘭馬巴德11日綜合外電報導

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德今天發生自殺炸彈攻擊，造成至少12死27傷。巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）坦承犯案，並稱鎖定攻擊的目標是司法官員。

巴基斯坦塔利班發表聲明說：「我們的戰士襲擊了伊斯蘭馬巴德的司法委員會。那些根據巴基斯坦違反伊斯蘭教法的法律作出裁決的法官、律師與官員是這次攻擊的目標。」

聲明中還威脅將持續發動更多襲擊，「直到伊斯蘭教法（Sharia）在這個以穆斯林為主的國家全面實施為止」。

這起自殺炸彈爆炸發生在伊斯蘭馬巴德地方法院入口附近，該區平時聚集大量民眾。

根據當地媒體的影片和照片，可以見到警車旁有多位滿身鮮血的民眾。

伊斯蘭 司法官 巴基斯坦
相關新聞

日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應

日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會...

巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

民選總統就是棒？普丁掌權26年卻讓俄式民主凋零

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

