白俄因遭封邊境拒放行立陶宛卡車 雙邊關係持續緊張

中央社／ 維爾紐斯11日專電

立陶宛10月底因白俄羅斯走私香菸氣球頻闖領空，關閉與白俄接壤的兩處邊境檢查站，約上千輛立陶宛卡車滯留白俄境內。白俄政府拒絕立陶宛要求放行，表示在邊境重新開放前不會讓卡車出境，雙方僵局持續。

立陶宛政府上月底以白俄走私香菸氣球多次闖入領空、影響航班為由，關閉立陶宛與白俄羅斯兩處邊境檢查站至本月30日，希望施壓白俄當局正視問題。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，白俄國家海關委員會今天表示，只要立陶宛不恢復這兩處檢查站的正常通行，掛立陶宛車牌的貨車將不予放行。白俄媒體報導，雖然司機被允許離境返回立陶宛，但車輛必須留在白俄境內。

官媒白俄羅斯通訊社（Belta）指出，約800輛立陶宛卡車已被移往邊境附近停車區。白俄估計，目前境內共有約1100輛立陶宛貨車。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨日下令，滯留在該國的立陶宛卡車將轉移到商業停車場，每輛卡車每天需支付120歐元（約新台幣4300元）的費用，如果車主拒不繳費用，車輛將被沒收。

立陶宛國家危機管理中心（National CrisisManagement Centre, NCMC）主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）表示，立方已尋求透過更高層級的外交管道，要求白俄開放臨時撤離通道，讓滯留車輛返國。

立陶宛國家邊防局（VSAT）指出，自昨天上午9時後，白俄已全面禁止立陶宛卡車在境內通行。

立陶宛上週向白俄羅斯提出請求，建議暫時重新開放其中1個檢查站，供立陶宛或歐盟註冊的貨運車輛通行，允許立陶宛卡車返國，但白俄方面拒絕了該提案。VSAT表示，他們已於昨日晚間再次致函白俄對口官員，但目前尚未收到回覆。

立陶宛指控白俄以行政手段製造人為障礙，阻止歐洲企業取回貨車與貨物。白俄則回應稱，問題源自立陶宛單方面關閉邊境，雙邊局勢持續僵持。

立陶宛 白俄羅斯 走私
